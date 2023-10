Wandertour des Schneeschuhvereins Tuttlingen

Bei schönstem Wetter starteten am 3. Oktober 22 Wanderer ihre Wanderung in Bodman. Nach einem Anstieg über das Echotal auf den Bodanrück wurde die Gruppe mit einer wunderschönen Sicht auf den sonnenbeschienenen Bodensee belohnt. Noch einmal ging es bergauf durch herrliche Natur zur ersten Rast.

Frisch gestärkt wanderte die Gruppe weiter zum Bisongehege, wo in der Bisonstube eingekehrt und beim angrenzenden Flohmarkt das ein oder andere Schmuckstück erstanden wurde. Nach einer erholsamen Pause bestieg die Gruppe die Ruine Alt Bodman, von wo aus der Witthoh in der Ferne ausgemacht wurde. Die Sicht auf den tiefblauen Bodensee, in dem sich die Oktobersonne spiegelte, eingerahmt von wunderschön herbstlich gefärbten Wäldern, wurde mit etlichen Fotos festgehalten.

Nach einem Abstieg in das Dorf Bodman wurde zum Abschluss in einem Café eingekehrt. Bei Eisschokolade und Kuchen ließ die Gruppe den gelungenen Tag noch einmal Revue passieren. Auf dem Weg zu den Autos kam die Gruppe an einem kleinen Markt vorbei, wo Bodenseeobst gekauft und Bowle genossen wurde.

Mit vollen Rucksäcken ging es glücklich und erfüllt zu den Autos. Ein toller Tag unter herbstgefärbten Bäumen ging zu Ende.