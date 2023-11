Wallfahrt nach Lourdes

Im Oktober war eine Reisegrupppe der Seelsorgeeinheit Egg unterwegs nach Lourdes. In der ersten Etappe ging es nach Ars, um dort die Wirkungsstätten des Heiligen Pfarrers von Ars zu besichtigen. Nach dem Abendessen feierten wir in der Kirche von Ars eine Heilige Messe. Eine sehr ansprechende Umgebung, welche die Bescheidenheit und Demut des Heiligen widerspiegelte.

Am nächsten Tag ging es weiter direkt nach Lourdes. Am Abend in Lourdes angekommen, haben einige Pilger gleich die Gelegenheit genutzt, an der abendlichen Lichterprozession teilzunehmen.

Es gab jeden Tage eine Heilige Messe, Rosenkranzgebet und bis auf den verregneten Donnerstag auch die Teilnahme an der Lichterprozession, auch besuchten wir die Bäder und eine Gruppe von uns hat den Kreuzweg gebetet. Es gab aber auch für die Pilger viel Freizeit, um für sich alleine diesen Gnadenort zu erleben, sei es durch Shopping in den vielen Geschäften, oder der Gelegenheit, zur Beichte zu gehen.

Ein Highlight war sicher die gekonnte Führung durch eine seit vielen Jahren in Lourdes lebende Deutsche. An einem Tage hat sie uns durch den Heiligen Bezirk geführt und am nächsten Tag hat sie uns auf den Lebensweg der Hl. Bernadette durch die Stadt geführt. Wir sahen, wo Bernadette und ihre Familie wohnten und wirkten. Bernadette hat in einer erdrückenden Armut gelebt, wie wir sie uns heute nicht vorstellen können.

Nach unserem Aufenthalt in Lourdes ging es Richtung Heimat über Nevers. Nach dem Abendessen haben die meisten Pilger in ausgelassener Stimmung etwas gefeiert und getanzt.

Am nächsten Tag hat Pfarrer Billharz mit uns eine Heilige Messe in Nevers gefeiert. Anschließend hat eine deutschsprachige Schwester der Gemeinschaft Nevers uns durch das Kloster geführt und wir durften Einblick in das Klosterleben der Heiligen Bernadette gewinnen. Wir sahen wo sie arbeitete, lebte und letztendlich starb. Das mit Sicherheit Beeindruckendste war die Begegnung mit Bernadette selbst in der Klosterkirche. Dort liegt in einem Schrein der nicht verweste Körper der Heiligen. Rückblickend war diese Pilgerreise mit Sicherheit für jeden der Pilger ein unvergessliches Erlebnis.

Der Dank gilt insbesondere unserem Herrn Pfarrer Ewald Billharz für die sehr besinnliche geistliche Begleitung und dem Organisationsteam.