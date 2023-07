Wallfahrt der Seelsorgeeinheit Donau–Heuberg

Am vergangenen Samstag machten sich 25 Frauen mit Pfarrer Gerwin Klose auf Wallfahrt. Pilgerreisen nennt man teilweise auch Wallfahrten. Eine Pilgerreise hat immer einen tieferen Sinn: In allen Religionen geht es darum, das Übliche des Alltags hinter sich zu lassen und sich zu Gott hinzubewegen.

Der erste Halt war in Horn auf der Insel Hoeri am Bodensee. Nach einer kurzen Andacht in der Kirche St. Johann ging es zu einem kleinen Spaziergang über den beeindruckenden Friedhof mit wunderbarem Blick auf den Bodensee. Nach dem Mittagessen ging die Fahrt weiter in die Schweiz zur wundervoll gelegenen Wallfahrtskirche Klingelzell. Nach einem Gottesdienst, der von Pfarrer Gerwin Klose zelebriert wurde, konnte sich die Gruppe bei Kaffee und Kuchen für die Abschlussandacht an der Lourdesgrotte stärken.