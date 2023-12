Waldweihnacht des Albvereins Deilingen-Delkhofen

Am vergangenen Samstag fand wieder die Waldweihnacht des Schwäbischen Albvereins statt. Leider war das Wetter nicht ganz optimal. Die Besucher ließen es sich jedoch nicht nehmen und es kamen Eltern mit Kindern zur Hütte am Fernsehturm auf den Deilinger Berg, die wegen der weihnachtlichen Beleuchtung schon von weitem zu sehen war. Während alle auf den Nikolaus warteten erklangen weihnachtliche Lieder, die zum Mitsingen einluden. Nach einiger Wartezeit war es soweit, der Nikolaus kam hinter der Hütte hervor. Die Kinder waren gespannt, was ihnen der Nikolaus mit seiner großen Bischofsmütze wohl bringen wird. Dieser begrüßte ganz besonders die Kinder und erzählte eine interessante Weihnachtsgeschichte. Für alle Kinder hatte er eine kleine Überraschung dabei. Bevor sich der Nikolaus wieder verabschiedete, wurden noch einige Lieder gesungen. Anschließend gab es für groß und klein Kinderpunsch, Glühwein sowie Rote Würste. In gemütlicher Runde wurde der Abend in der Hütte verbracht. Der Albverein konnte die Kinder und Erwachsenen in vorweihnachtliche Stimmung versetzen.

