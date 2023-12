Waldweihnacht der Spaichinger und Trossinger Albvereinler

Bei angenehmer Temperatur versammelten sich die Ortsgruppen von Spaichingen und Trossingen zur traditionellen Waldweihnacht an der Pfarrwaldhütte. Viele Kinder waren anwesend. Sie alle warteten schon gespannt auf das Eintreffen von Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht. Aber zuvor wurden erst noch einige Weihnachtslieder unter der Akkordeonbegleitung von Klaus Butschle gesungen. Der Nikolaus lies das Jahr der beiden Ortsgruppen nochmals Revuepassieren. Vieles wurde in Spaichingen und Trossingen unternommen. Die Kinder bekamen Geschenke vom Nikolaus und eine extra Tafel Schokolade wenn sie ein Gedicht aufgesagt haben. Bei Glühwein, Punsch und Weihnachtsbrötle wurde anschließend in geselliger Runde geplaudert. Anschließend gingen alle beschwingt und fröhlich durch den Wald wieder zu ihrem Ausgangspunkt.

