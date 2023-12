Wachkoma-Patient wünschte sich Besuch in Stuttgart

Ein kleiner Herzenswusch konnten die DRK-Glücksbringer in der vergangenen Woche erfüllen. Ein Mann aus Neuhausen ob Eck wollte noch einmal in die Landeshauptstadt nach Stuttgart. Zusammen mit seiner Familie und einer Pflegerin fuhren wir über die A81 nach Stuttgart. In der Stuttgarter Innenstadt warteten schon die anderen Töchter und Enkelkinder. Bei dieser Gelegenheit konnten wir auch beim russischen Konsulat anhalten und er konnte persönlich seine Papiere abgeben. Dadurch hat er ein klein bisschen Lebensqualität und Selbstständigkeit zurückbekommen. Er hatte im vergangen Jahr eine Hirnblutung und ist seit dem Bettlägerig. Durch seine Kontraktionen kann er nur noch liegend transportiert werden und benötigt eine 24 Stunden Hilfe. Weitere Informationen zum DRK-Glücksbringer unter www.drk-hausenobverena.de

