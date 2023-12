Vorweihnachtliche Feier für Senioren in Liptingen

Die vorweihnachtliche Feier für Senioren wurde zusammen mit der Gemeinde, dem DRK Ortsverein Liptingen und dem Seniorentreff Liptingen-Heudorf in der Schlossbühlhalle durchgeführt. Vor einem sehr zahlreichen Publikum konnte Kurt Breinlinger die zahlreichen Gäste wie Bürgermeister Joachim Löffler, den Ehrenvorsitzende des Kreisseniorenrates Martin Stützler sowie zahlreiche Ehrengäste und auch die Eltern der Grundschüler und dem Kirchenchor St. Michael Liptingen. begrüßen.

Nach der kurzen Begrüßung eröffnete die Grundschule mit dem Grundschulchor, der Orff AG, sowie mit der Mundharmonika Gruppe der Klasse 4b unter der Leitung ihrer Lehrer Matthias Klaus und Anne Homburger. Die Kinder zeigten mit gekonnt vorgetragenen Musik- und Gesangstücken ihr Können. Bürgermeister Joachim Löffler ergriff nach den vortrefflichen Vorträge das Wort und gab einen kurzen Überblick über die gemeindliche Situation. Er konnte im Anschluss seiner Rede zwei Senioren (Agnes Mader und Gerhard Rullkötter) als älteste Teilnehmer der Veranstaltung auszeichnen. Nach einem ausgiebigen Küchenbuffet, das vom DRK Ortsverein Liptingen serviert wurde, konnte der kurzfristig, für den Gesangverein, eingesprungene Liptinger Kirchenchor St. Michael unter der Leitung von Hans-Peter Maier mit zwei gekonnten Auftritten, wie mit weihnachtlichen Liedern (Es ist ein Ros entsprungen) oder auch kirchliche Melodien (Ave-Maria). Lieder aus dem weltlichen Bereich, wie Der Löwe schläft heut Nacht, oder ein Freund, ein guter Freund, Lieder, die jeder kennt ernteten viel Aufmerksamkeit der zahlreichen Gäste erreichen. Der Nachmittag verflog bei Kaffee, Kuchen, Getränken und einem zünftigen Vesper, das durch das DRK Liptingen gereicht wurde wie im Fluge. Zum Ende des gelungenen Seniorennachmittag erzählte Veronika Knopf wie aus einem Herbergsvater in der Weihnachtsgeschichte ein Engel wurde. So wollte der kleine Junge kein böser Herbergsvater sein und wider sprach dem bekannten Wortlaut, dass kein Platz mehr in der Herberge sei. So wurde nach zwei Anläufen aus dem Herbergsvater ein Engel beim Krippenspiel.