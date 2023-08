Vorstandschaft des OV Aldingen–Aixheim ist wieder komplett

Am 29. Juli fand die Jahreshauptversammlung im Vereinsheim der SV Aldingen statt. Da sowohl der Vorsitzende, Jürgen Walkenbach als auch die stellvertretende Vorsitzende, Ursula van Grieken im Jahr 2022 verstorben sind, hatte sich die Kreisverbandsvorsitzende Maria Streicher freundlicherweise bereit erklärt, die Versammlung zu leiten. Sie bedankte sich bei Hannelore Bader und Uschi Buddatsch besonders dafür, dass sie den OV bis dato weitergeführt und sich um Nachfolger für die vakanten Ämter bemüht haben.

In einer Schweigeminute gedachte die Versammlung der verstorbenen Mitglieder.

Der VdK ist mit rund 2,2 Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband in Deutschland. Die 35 hauptamtlichen Sozialrechtsreferenten in Baden–Württemberg haben 2022 etwa 12.000 Verfahren vor den Sozialgerichten geführt. Leider verlassen Mitglieder den Sozialverband häufig wieder, wenn ihre Anliegen erledigt sind.

Nach diesen Informationen von Maria Streicher präsentierte Kassiererin Hannelore Bader kurz und präzise ihren Kassenbericht. Die Konten weisen einen kleinen Überschuss aus. Als Sprecherin der Revisoren bescheinigte Sylvia Braunbart eine korrekte Kassenführung.

Anschließend folgte der Bericht von Schriftführerin Uschi Buddatsch. Dabei erinnerte sie an die durchgeführten Sitzungen, den Gesprächskreis zum Thema „Wohnen im Alter“ und besonders an die schöne Fahrt nach Rust am 4. April 2022.

Geehrt werden konnten Hannelore und Franz Löffler für 25 Jahre und Lothar Müller für zehn Jahre Mitgliedschaft .

Bei den anstehenden Wahlen konnten Silvia Müller als erste Vorsitzende und Willi Tettmann als stellvertretender Vorsitzender neu gewählt werden. Hannelore Bader, Uschi Buddatsch und Beisitzer Joachim Becker wurden in ihren Ämtern bestätigt. Beisitzerin Johanna Mattes kann aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr im Vorstand mitwirken. Als zusätzliche Beisitzer konnten Petra Lincker und Karl Bader gewonnen werden. Der Posten der Frauenbeauftragten konnte mit Mona Becker besetzt werden. Kassenprüfer für die nächsten zwei Jahre sind erneut Sylvia Braunbart und Lothar Müller.

Im Anschluss an den offiziellen Teil gab es dann noch lustige Beiträge von Sylvia Braunbart und Mona Becker.

Gegen Abend hat Karl Bader den Grill in Betrieb genommen. Dazu gab es leckere Salate vom Buffet. Die Stimmung war hervorragend und alle haben es genossen, sich wieder einmal persönlich treffen zu können.