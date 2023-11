Vorstand der Schilpenzunft Buchheim im Amt bestätigt

Am 11. 11. hielt die Schilpenzunft Buchheim ihre alljährliche Generalversammlung im Gasthaus „Zum Freien Stein“ in Buchheim ab. Vor vollem Saal verlas Schriftführerin Sybille Hildebrand den Tätigkeitsbericht des vergangenen Jahres. In diesem wurde deutlich, dass die Schilpenzunft wieder eine aktive Fasnacht 2023 hatte. Zunftmeister Alexander Halmer lies in seinem Bericht ebenfalls auf eine schöne Fasnacht 2023 zurückblicken und bedankte sich bei allen beteiligten Personen. Er teilte weiter alle Termine für die Fasnacht 2024 mit.

Im Anschluss durften Zunftmeister Halmer und Häswartin Regina Kohli zahlreiche Hästräger mit dem bronzenen, silbernen oder goldenen Hästrägerorden ehren. Waltraud Raible lief bereits 100 mal in ihrem Schilpenhäs mit und erhielt an diesem Abend den goldenen Hästrägerorden.

Nach den Ehrungen und einer Satzungsänderung standen die Wahlen an. Die Vorstandschaft wurde in ihren Ämtern bestätigt. Auch alle bisherigen aufgestellten Elferräte wurden wiedergewählt. Neu in den Elferrat kam Jens Wittkowski, der nun diesen tatkräftig unterstützen wird.