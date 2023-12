Vorlesewettbewerb am Gymnasium Trossingen

Am 5. Dezember fand am Gymnasium Trossingen die zweite Runde des traditionellen Vorlesewettbewerbs der Sechstklässler statt. Zuvor hatten sich in der ersten schulinternen Runde jeweils zwei Schüler jeder sechsten Klasse als Klassensieger für den Schulentscheid qualifiziert. Diese insgesamt acht Schüler lasen nun aus einem selbstgewählten Buch einen dreiminütigen Ausschnitt. Nach den selbstgewählten Büchern lasen alle acht Klassenvertreter fortlaufend aus einem Fremdtext, dem Buch „Das Universum ist verdammt groß und super mystisch“ von Lisa Krusche.

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels wird seit 1959 jährlich durchgeführt und zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. Es steht dabei nicht der Wettkampfgedanke im Vordergrund, sondern der Umgang mit Büchern und die Begegnung mit Geschichten und Abenteuern.

Von Fantasybüchern über Entwicklungsromane bis hin zu Klassikern der Kinder- und Jugendbuchliteratur war alles vertreten, sodass das gut 150-köpfige Publikum - Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 - einen sehr kurzweiligen Lesevormittag erlebten.

Dabei war es nicht nur spannend, zuzuhören. Gleichzeitig lernte das Publikum, bestehend aus den Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 6, insgesamt neun verschiedene Bücher kennen - jede Menge neue Leseanregungen also für die bevorstehenden Weihnachtsferien.

Die Jury, bestehend aus der ehemaligen Schulsiegerin Lea Kalde, der Elternvertreterin Sonja Walter, der ehemaligen Schulleiterin Irene Mack, dem ehemaligen Deutschlehrer Ludwig Keßler und Jana Brenn als Vertreterin der Stadtbücherei Trossingen, kürte Angelo Lauro (6d) zum Sieger des schulinternen Vorentscheids. Er darf nun das Gymnasium Trossingen im neuen Jahr beim Regionalwettbewerb in Tuttlingen vertreten.