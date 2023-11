Vorlesefest im Kindergarten Maria Königin

Lesen bildet und macht Freude, Vorlesen bildet und macht noch mehr Spaß. Davon konnten sich kürzlich an einem Freitag im Katholischen Kindergarten Maria Königin nicht nur annähernd hundert Kinder, sondern auch sieben ehrenamtliche Lesepaten eindrucksvoll überzeugen. Am 20. bundesweiten Vorlesetag fanden sich neben Stadtpfarrer Richard Grotz noch weitere sechs erwachsene Leseratten im Kindergarten ein, um mit ihrem Beispiel auch andere fürs Lesen und insbesondere für das Vorlesen zu begeistern. Initiiert hatte diesen rundum für die Kinder faszinierenden Lesemorgen Bianca Kohl, in der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Tuttlingen für die Sprachförderung mitverantwortlich. So machte sie in ihrer kurzen Begrüßung auch deutlich, dass „Bildung mit Vorlesen beginnt und kindlicher Spaß am Vorlesen“ positiv in die Familien getragen wird.

