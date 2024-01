Hier ein Überblick, was in den Gemeinden von Aixheim bis Dürbheim über Immendingen bis Wurmlingen geboten ist.

Aixheim

Hans Wuost in Aixheim befreit am Schmotzigen Donnerstag, 8. Februar, ab 10 Uhr die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Aixheim und besucht anschließend den Kindergarten und befreundete Firmen und stattet auch der Rentnerfasnet einen Besuch ab. Um 18 Uhr wird der Narrenbaum aufgestellt, um 20 Uhr schließt der Kostümball mit Prämierung in der Festhalle den Donnerstag ab.

Am Samstag, 10. Februar, ist Großer Bunter Abend in der Festhalle (Beginn: 20 Uhr), tags darauf, am 11. Februar, startet um 13.30 Uhr der große Umzug in Aixheim mit Bewirtung in der Halle und vielen Gastzünften. Am Montag, 12. Februar, wird dann Kinderfasnet in der Aixheimer Feshalle gefeiert. Die Saison endet am Dienstag mit dem Narrenbaumfällen (um 18 Uhr), und die Fasnet 2024 wird verbrannt.

Aldingen

Der Schmotzige Donnerstag beginnt in Aldingen morgens mit dem Antrommeln (die Narren treffen sich um 6 Uhr am alten Rathaus), ab 8.30 Uhr statten die Narren den Aldinger Geschäften und dem Rathaus einen Besuch ab, bevor gegen 11 Uhr die Kinder der Kindergärten St. Marien und KiTa Arche befreit werden. Am Donnerstagnachmittag von 14.30 bis 17 Uhr ist Kinder-Fasnet der Narrenfreunde und der Gugge-Mucke. Um 17.30 Uhr trifft man sich zum Narrenbaumstellen auf dem Markptlatz.

Zahlreiche Zuschauer waren gekommen, um den närrischen Umzug in Aldingen zu verfolgen. (Foto: Wilhelm Bartler )

Am Freitag, 9. Februar, geht die Ortsfasnet mit Aufsagen in den Häusern (Maschkeren) über die Bühne. Der Freitag endet mit dem Nachtumzug (19 Uhr) und Hallenfasnet der Original Lindenmännle in der Erich-Fischer-Halle (Einlass ab 19.30 Uhr; das Programm startet um 20 Uhr). Am Dienstag, 13. Februar, treffen sich Narrenfreunde und Lindenmännle noch einmal um 18 Uhr auf dem Marktplatz, um den Narrenbaum zu fällen.

Balgheim

Am Morgen des Schmotzigen besucht die Narrenzunft Balgheim die Ottfried-Preußler-Schule und die Tagespflege, um sodann das Rathaus zu befreien und Bürgermeister Nathanael Schwarz abzusetzen. Zusammen mit den Kindergarten-Kindern wird der Narrenbaum geschmückt und auf dem Marienplatz aufgestellt. Der genaue Zeitablauf steht noch nicht genau fest.

Mit der „Nacht der Nächte“ feiern die Kohlhaldaweible am Freitag, 9. Februar, ab 20 Uhr ihr 30-jähriges Bestehen in der Festhalle (Eintritt) ebenfalls im Rahmen der Feierlichkeiten „30 Jahre Kohlhaldaweible“ wird am Samstag, 10. Februar, ab 13.30 in Balgheim die Kinderfasnet gefeiert.

Bärenthal

Donnerstag: 8.30 Uhr - Der Wurstwagen fährt durchs Dorf, Befreiung des Kindergartens mit anschließendem antrommeln der Fasnet durch den Kindergarten;

10 Uhr - Bewirtung im Gasthaus Ochsen und Mittagessen mit Gulaschsuppe, Schnitzel mit Pommes, Kutteln und Wurst;

14 Uhr - Aufstellung und Umzug mit dem Narrenbaum und allen Bären und Bäraweible von der alten Sauterhalle zum Rathaus, Erstürmung des Rathauses, Bürgermeister absetzen, Narrenbaum stellen, Narrensamen sähen, buntes Treiben in allen Winkeln und Gassen, Zigeuner ziehen durchs Dorf, Kaffee und Kuchen im Festzelt, Party im Gasthaus Ochsen mit Barbetrieb;

Freitag: 19.29 Uhr Bunter Abend mit großem Programm und Tombola im Gasthaus Ochsen, anschließend Tanz und Party mit DJ Ingo on Tour;

Fasnetbändel (Foto: Linda Seiss )

Samstag: 14.30 Uhr - Kinder und Rentnerfasent im Ochsen, mit buntem Programm, Kinderschminken, Kaffee und Kuchen;

Sonntag: 9.30 Uhr - Narrenmesse in der St. Johannes Kirche, anschließend Frühschoppen und Mittagessen im Gasthaus Ochsen;

14 Uhr - Großer Dorfumzug mit anschließendem närrischem Treiben im Ort, Kaffee und Kuchen im Gasthaus Ochsen, Partystimmung mit Barbetrieb im Gasthaus Ochsen;

Montag: 8 Uhr - Der Wurstwagen fährt durchs Dorf;

Dienstag: 18.30 Uhr - Fällen des Narrenbaums, anschließend Fackelumzug und Fasnetsverbrennen, Kehraus im Gasthaus Ochsen;

Böttingen

In Böttingen gibt es am Schmotzigen Donnerstag das volle Programm mit Kindergartenbesuch, Schülerbefreiung, Bürgermeisterabsetzung, Pflugfahren und Narrenbaumsetzen. Der Böttinger Zunftball wird am Samstag, 10. Februar, gefeiert. Narrenmesse und Umzug bestimmen den Rosenmontag, 12. Februar, in Böttingen. Am Fasnetdienstag, 13. Februar, wird mit Bruttelsuppe, Strohbärentreiben und Fasnetvergraben die Fasnet beendet.

Bubsheim

Die Fasnet in Bubsheim wird von 2. bis 4. Februar bestimmt durch das Ringtreffen der Narrenfreunde Heuberg. Am Freitag startet das Treffen mit einem Brauchtumsabend um 19.30 Uhr, am Samstag dürfen um 13.30 Uhr bei der Kinderfasnet die Kinder ran. 27 Zünfte - von Wurmlingen über Aldingen und Aixheim bis Böttingen und Bärenthal - sind beim großen Jubiläumsumzug am Sonntag, 4. Februar, ab 13.30 Uhr mit dabei; anschließend buntes Narrentreiben in den Festzelten, der Halle und den Besenwirtschaften. Schon um 8.30 Uhr ist Narrenmesse in der St. Jakobus Major Kirche in Bubsheim; um 10 Uhr Zunftmeisterempfang in der Festhalle, anschließend Frühschoppen im Festzelt.

Beim Ringtreffen der Narrenfreunde Heuberg vom 2. bis 4. Februar in Bubsheim ist natürlich auch der Egesheimer Teufel dabei. (Foto: Katja Weiger )

Am Donnerstag, 8. Februar, werden um 9 Uhr Kindergartenkinder und Grundschüler befreit, anschließend ist Habermussuppe-Essen in der „Traube“. Ab 14 Uhr wird der Strohbär durch Bubsheim getrieben. Am Freitag, 9. Februar ist ab 20 Uhr Bunter Abend in der Festhalle, Motto: „Bagger, Bauten, Sensationen“ (Saalöffnung: 18.30 Uhr). Der Umzug in Bubsheim ist am Montag, 12. Februar, um 14 Uhr, anschließend Kinderfasnet, 20.30 Uhr: Tanz. Mit Eiersammeln (14 Uhr) und Kehraus endet die Bubsheimer Fasnet am Dienstag, 13. Februar.

Buchheim

Donnerstag: 9 Uhr - Befreiung Kindergarten, Schule und Absetzung der Bürgermeisterin; 13.30 Uhr - Holen und Aufstellen des Narrenbaumes, Narrenpflug ziehen; 19 Uhr - Aufstellen zum Hemdglonkerumzug, anschließend Hemdglonkerball im Bürgersaal;

Freitag: 14 Uhr - Kinderfasnet im Bürgersaal;

Sonntag: 12 Uhr - Närrisches Treiben, Besenwirtschaften; 14 Uhr - Fasnachtsumzug mit Brauchtumsvorführung;

Montag: 19.44 Uhr - Schlagerparade im Bürgersaal;

Dienstag: 10 Uhr - Wehingern der Musikkapelle; 16 Uhr Narrenbaum fällen und Hexenverbrennung; 20 Uhr Verlosung Narrenbaum.

Deilingen

Deilingen freut sich am Samstag, 3. Februar, darauf, endlich wieder einen großen Garde- und Showtanzwettbewerb in der Gemeindehalle ausrichten zu können. 16 Gruppen (acht Gardetänze, acht Showtänze) aus der Region werden sich der Jury stellen (Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr).

Am Schmotizgen ist um 13.30 Uhr Kinderumzug mit Kindernachmittag und abends Köhlerparty in der Gemeindehalle. Der Bunte Abend in der Gemeindehalle findet am Samstag, 10. Februar, statt. Der Montag, 12. Februar, wird bestimmt vom großen Umzug mit vielen Gruppen aus Deilingen-Delkhofen und den umliegenden Gemeinden. Beginn: 13.30 Uhr, Umzugsstart ist in Deilingen.

Denkingen

Am „Schmotzigen“ wird in Denkingen um 4 Uhr morgens angetrommelt, um 13.30 Uhr wird die Fasnet angesäht, und um 18 Uhr wird Schultes Fabian Biselli von den Narren abgesetzt; anschließend startet die Wirtschaftsfasnet. Der Zunftball in der Festhalle steigt am Samstag, 10. Februar, um 20 Uhr.

Der Umzug in Denkingen mit 26 Gruppen beginnt am Fasnetmontag, 12. Februar, um 13.30 Uhr. Tags darauf endet die Denkinger Fasnet mit Narrensprung und anschließender Narrensuppe im Züchterheim und der Kinderfasnet, bevor dann um 18 Uhr der Narrenbaum umgesägt wird.

Dürbheim

In Dürbheim ist am Dienstag, 6. Februar, um 20 Uhr Frauenfasnet beim Wilderer. Der Donnerstag, 8. Februar, beginnt um 9 Uhr mit der Befreiung von Schule und Kindergarten, bevor Bürgermeisterin Heike Bürgbacher abgesetzt wird. Um 18 Uhr ist Hemdglonkerumzug und der Dürbheimer Narrenbaum wird gesetzt, im Zunftstüble gibt es eine Bewirtung.

Das Gouteret-Weible kommt aus Böttingen. (Foto: sz/Archiv )

Am Freitag, 9. Februar, lädt der Musikverein Dürbheim um 20 Uhr zu einem öffentlichen Kappenabend in sein Probenlokal ein. Der Zunftball der Narrenzunft geht tags darauf, am Samstag, 10. Februar, um 20 Uhr über die Bühne.

Der Große Dürbheimer Dorfumzug ist terminiert für Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr mit vielen Wagen und Gruppen und einem Fasnetmittag in der Festhalle mit dem Musikverein; auch das Zunftstüble ist geöffnet, mit musikalischer Unterhaltung, ebenso die Besenwirtschaften „St. Maria“ und „Wilderer“. Am Montag, 12. Februar, ist in Dürbheim ganztags Straßenfasnet / Maschgere im Ort; der Jugendraum lädt ab 21 Uhr zur Cuba-Nacht

Am Dienstag, 13. Februar, ist ab 14 Uhr Kinderumzug und Wiederholung des Umzugs vom Sonntag. In der Festhalle gestalten Kinder ein närrisches Programm. Zunftstüble und Besenwirtschaften sind wieder geöffnet, ebenso ab 19 Uhr der Jugendraum. Um 18 Uhr stehen Narrenbaumfällen und Fasnetverbrennen an. Aber schon am Aschermittwoch, 14. Februar, geht es weiter um 19.30 Uhr im Probelokal des Musikvereins mit der 128. Dürbheimer Vogelbörse.

Durchhausen

Samstag, 27. Januar, Zunftball in der Gemeindehalle Durchhausen; Donnerstag: 7.45 Uhr Närrischens Treiben durch den Ort mit anschließender Kindergarten Befreiung, 18 Uhr Hemdglonkerumzug, Narrenbaumsetzen, Rathaus stürmen, Narrengericht und Hemdglonkerball; Dienstag: 10 Uhr Zunftmeisterempfang, 14 Uhr Umzug in Durchhausen

Egesheim

Am Samstag, 27. Januar, ist in Egesheim ab 19 Uhr Hexennacht in der Gemeindehalle. Am Schmotzigen Donnerstag wecken die Narren die Egesheimer mit ihrer Sirene um 5 Uhr. Nachmittags ab 13.30 Uhr ist Umzug im Ort mit anschließender Kinderolympiade und närrischem Treiben.

Der Bunte Abend in der Festhalle beginnt am Sonntag, 11. Februar, um 19.31 Uhr; der Rosenmontagsumzug am 12. Februar um 15 Uhr. Am Fasnetdienstag um 10 Uhr werden die Weiberhexen losgelassen, bevor dann mit der Hexenverbrennung die Fasnet zu Ende geht.

Emmingen-Liptingen

Emmingen

Samstag, 27. Januar, Seniorenfasnet, 14 Uhr;

Donnerstag: 9 Uhr Besuch des Kindergartens, 10 Uhr Schulbefreiung, 11 Uhr Narrenbaum stellen, Rathausbefreiung, Stehempfang in der Zunftstube, Besuch der örtlichen Betriebe; 14 Uhr Kinderfasnet Witthohalle, 19.11 Uhr Hemdglonkerumzug, 20 Uhr Hemdglonkerball, Trauung der Narreneltern, Witthohalle.

Freitag: ganztags buntes Treiben im Ort mit Eiersammlern, Rußhexen, Alten Schachteln, Milchmädle, Waschweiber.

Samstag: 19.30 Uhr Zunftball, Witthohalle. Sonntag: 10.15 Uhr Gottesdienst, St. Silvester; 14 Uhr Umzug in Hattingen, anschließend Besuch bei den Narreneltern.

Montag: 14 Uhr Umzug, Barbetrieb an der Witthohhalle, danach buntes Treiben im Ort.

Dienstag: 18 Uhr Fasnetausklang, Zunftstube, und Verbrennen der Fasnet.

Liptingen:

Donnerstag: 8 Uhr Treffen der Holzer an der Lietstube zum Narrenbaum holen, 8.30 Uhr Sektempfang für die Narrenzunft und Musik an der Lietstube, 9.15 Uhr Besuch im Kindergarten und Schülerbefreiung, ab 10 Uhr Narrenbaum stellen durch die Holzer, 15 Uhr Fasnetshock in der Lietstube bis 18 Uhr, 20 Uhr Brauchtums- und Stimmungsabend in der Schloßbühlhalle mit Ordensverleihung an verdiente Narren.

Samstag: Bunter Abend in der Schloßbühlhalle (Einlass ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr), nach dem Programm Party mit DJ Team Liptingen, ab 22 Uhr Bar geöffnet;

Montag: ab 5.30 bis 9 Uhr Hemdglonker- und Fackelumzug. Auch der Kranz hat ab 10 Uhr geöffnet. 14 Uhr Rosenmontagsumzug mit vielen Gruppen und Musikkapellen unter dem Motto: „Von Hollywood nach Germany - der Hofnarr führt bei uns Regie“. Danach närrisches Treiben; Dienstag: 13.30 Uhr Kinderumzug, anschließend Kinderfasnet in der Schloßbühlhalle, 20 Uhr Maschkere mit großem Maskentreiben in der Schloßbühlhalle und allen Lokalen. 24 Uhr Ende der Fasnet 2024.

Fridingen

Donnerstag: 9.30 Uhr Treffen der Narren und Musikanten im „Scharfeck“, 10.30 Uhr Befreiung der Schüler aus den Schulen und Kindergärten, 11 Uhr Absetzen des Schultes und Schlüsselübergabe am Rathaus, 14 Uhr Treffen der Narren und Musikanten im Kolibri (Saloon) zum Narrensamen säen, 14.30 Uhr Abmarsch zum Kirchplatz, Übergabe der neuen Narrenkleider, Pflugumzug mit Narrensamensäen durch den „Schlatterhof“ und den alten Ortskern, anschließend Narrentreiben.

An der Fasnet werden auch in diesem Jahr zahlreiche Narrenbäume gestellt. (Foto: sz-Archiv )

Montag: 6 Uhr Fasnetsuchen, 8.45 Uhr Treffen der Narren und Musikanten in der „Sonne“, 9.15 Uhr Abmarsch der Hemdglonker, 13.30 Uhr Aufstellen zum Umzug beim Dreschschuppen, 14 Uhr Abmarsch des Umzuges, anschl. Narrentreiben.

Dienstag: Allgemeines Narrentreiben auf den Straßen, 14 Uhr Kinderumzug, anschl. Narrensprung auf dem Kirchplatz, Bettelma zieht durch die Wirtshäuser und Gassen, Gutslenarr geht durch die Straßen und lässt die Kinder „Borschtig, borschtig“ singen, 21.30 Uhr Treffen der Narren und Musikanten im „Scharfeck“, 22 Uhr Aufstellen zum Fasnetvergraben am „Scharfeck“, Abmarsch zum Kirchplatz und Rückgabe der Amtsgewalt, Trauerzug und stille Beisetzung in der Miste.

Frittlingen

Der TV Frittlingen feiert am Samstag, 3. Februar, seine Fasnet ab 19 Uhr in der Leintalhalle. So sieht der Schmotzige Donnerstag in Frittlingen aus: 5 Uhr Wecken durch die Hemdgloncker, 10 Uhr Einmarsch Kindergarten, 10.45 Uhr Schülerbefreiung, 11.30 Uhr Machtübernahme Rathaus, 12.15 Uhr Besuch Seniorenheim (Haus am Bächle), 15 Uhr Kinderumzug zur Leintalhalle.

Am Freitag, 9. Februar, wird ab 13 Uhr die Frittlinger Rätscha im Foyer der Leintalhalle verkauft. Der Bunte Abend in der Leintalhalle am Samstag, 10. Februar, beginnt um 20 Uhr. Am Sonntag, 11. Februar, startet um 13.30 Uhr der Umzug ab Gasthaus Felsen. Am Montag, 12. Februar, ziehen die Narren ab 10 Uhr ihr Narrenwägele durch den Ort und sagen in Privathäusern und Gasthäusern auf. Ebenfalls vom Gasthaus Felsen aus zieht am Dienstag, 13. Februar, ab 13.30 Uhr der Kinder-Umzug zur Leintalhalle.

Geisingen

Donnerstag: 6 Uhr Wecken, 9 Uhr Schülerbefreiung, 9.30 Rathauswecken, 14 Uhr Kinderumzug, 19 Uhr Hemdglonkerumzug;

Freitag: 13.30 Uhr Kinderfasnet;

Samstag: 13.30 Uhr Zunftobed für Kinder und Ältere, 19 Uhr Zunftobed Stadthalle; Sonntag: 18 Uhr Zunftobed;

Montag: 14 Uhr Großer Umzug mit Wagen. Dienstag: 15 Uhr Traditionsumzug, 19 Uhr Hexenverbrennen.

Geisingen-Aulfingen

Freitag, 2. Februar, 18.30 Uhr, Frauenfasnet, Gemeinschaftsraum Festhalle;

Donnerstag: 8.30 Uhr Rathaussturm, 14 Uhr Narrenbaumumzug, 19 Uhr Hemdglonkerumzug und Party;

Samstag: Zunftobend Narrenverein Zundermännle in der Festhalle (18 Uhr Einlass, 19 Uhr Beginn);

Montag: 14 Uhr Umzug, anschließend närrisches Treiben;

Dienstag: 14 Uhr Kinderumzug mit Kinderfasnet, 19 Uhr Narrenbaumverlosung und Zunderfeuer auf dem Festhallenparkplatz

Närrische Wäschehänge zieren Geisingens Hauptstraße während der Fasnet. Uwe Schrawattke, Bernhard Waldvogel und Erich Bertsche von der Narrenzunft Grünwinkel haben geholfen, die Wäsche aufzuhängen. (Foto: Foto: Paul Haug )

Geisingen-Gutmadingen

Donnerstag: 5 Uhr Wecken, 10.30 Uhr Kindergartenbefreiung, 14 Uhr Narrenbaumstellen, 19 Uhr Hemdglonkerumzug.

Samstag: 19.30 Uhr Zunftabend im Gemeinschaftshaus,

Montag: 9 Uhr Wecken durch die Musikanten, 14 Uhr Umzug, anschl. närrisches Treiben.

Dienstag: 14 Uhr Wiederholung des Umzugs, 15 Uhr Kostümprämierung, 17 Uhr Narrenbaumfällen, Kehraus im Ochsen.

Geisingen-Kirchen-Hausen

Freitag, 2. Februar, 18 Uhr, Frauenfasnet;

Donnerstag: 6 Uhr Fasnet antrommeln, 9.30 Uhr Kindergartenbefreiung, 9.45 Uhr Schülerbefreiung, 10 Uhr Rathausübernahme, 13.30 Uhr Umzug mit anschließendem Narrenbaumstellen, 19.30 Uhr Hemdglonkerumzug und Party;

Sonntag: 19 Uhr Zunftobend Narrenzunft Latschari Kirchen-Hausen in der Kirchtalhalle;

Montag: 7 Uhr Wecken, 13.30 Uhr Umzug mit anschließendem Kinderprogramm;

Dienstag: 15 Uhr Verlosung und Fällen des Narrenbaums, 19 Uhr Hexenverbrennung mit Feuerwerk, 19.30 Uhr Kehrausball

Geisingen-Leipferdingen

Donnerstag: 6 Uhr Antrommeln, 9.30 Uhr Schülerbefreiung, Machtübernahme im Rathaus, 14 Uhr Narrenbaumzug und Narrenbaumstellen, 19 Uhr Hemdglonkerumzug und Treiben im Dorf.

Sonntag: 19.30 Uhr Zunftabend, Montag: 9 Uhr Fischmarkt, 14 Uhr Umzug.

Dienstag: 14 Uhr Kinderfasnet, 17 Uhr Narrenbaumfällen, 18 Uhr Strohglonki-Verbrennen.

Gosheim

Gosheim feiert in diesem Jahr den 50. Geburtstag des „Gausnarren“. Großes Festwochenende war am vergangenen Wochenende. Am Samstag, 3. Februar, ist um 19.30 Uhr noch der traditionelle Zunftball in der Festhalle, Mitglieder der Narrenzunft gestalten den Abend.

Der Schmotzige beginnt in Gosheim um 7 Uhr mit dem Treffen der Hemdglonker; 8 Uhr Hemdglonkerumzug; 9.15 Uhr Abholen der Kindergartenkinder; 10 Uhr Abholen der Schüler, anschließender Sternmarsch zum Narrenbaum; 13.30 Uhr Fasnetansäen; 17.30 Uhr Absetzen des Bürgermeisters und Hexengericht auf dem Rathausvorplatz, anschließend Hexen- und Narrentreiben in den Gosheimer Lokalen.

Gausnarr auf Schmusekurs. (Foto: Gladisch, Anja )

Am Fasnetsonntag, 11. Februar, ist um 8 Uhr Messfeier mit der Narrenzunft, das Tragen der Schellen ist erwünscht; 10 Uhr Gosheimer Narrensprung; 14 Uhr Kinderumzug, anschließend Kinderfasnet in der Festhalle durch den Liederkranz Gosheim; Abends Fasnetssingen der Gruppen in den Gosheimer Lokalen. Die Gosheimer Fasnet endet am Dienstag, 13. Februar, um 10 Uhr mit dem großen Umzug mit Gastzünften und örtlichen Vereinen; um 19 Uhr wird der Narrenbaum „amerikanisch“ versteigert, anschließend Hexenverbrennung am Narrenbaum.

Gunningen

Donnerstag: 5 Uhr Antrommeln am Rathaus, 9 Uhr Absetzung Bürgermeisterin und des Gemeinderats, Narrengericht, Bürgermeisterfrühstück, 11 Uhr Kindergartenbefreiung, 18 Uhr Hemdglonkerumzug, Hemdglonkerball, Hohenkarpfenhalle.

Freitag: 19 Uhr Trollball, Hohenkarpfenhalle.

Sonntag: 10.30 Uhr Zunftmeisterempfang, 13.30 Uhr Umzug, anschl. Fasnet mit dem Musikverein, Hohenkarpfenhalle,

Dienstag: 19 Uhr Narrenbaumfällen

Immendingen

Samstag; 27. Januar, 30. Jubiläum Hewi Ball, Donauhalle Immendingen; 3. Februar: 19 Uhr Großer Zunftball in der Donauhalle.

Mittwoch: 16 Uhr Fasnetantrommeln der Kinder.

Donnerstag: 9 Uhr Schülerbefreiung, 14 Uhr Kinderumzug und Narrenbaumstellen, 14.30 Uhr Kinderball in der Donauhalle, 19.30 Uhr Hemdglonkerumzug mit Hennentanz, närrisches Treiben.

Sonntag: 10.30 Uhr Narrenmesse, 14 Uhr Umzug, anschl. Narrentreiben Donauhalle.

Dienstag: 14.30 Uhr Hebammenrennen, anschl. Glatzenvermessen, 19 Uhr Bantleverbrennen für Kinder, anschl. Hanselelauf, 24 Uhr Bantleverbrennen für Erwachsene.

Die haben Glatzkopforden überreicht und ihre Platzierung mit großen Ziffern auf die Stirn geschrieben bekommen: Mark Löffler (von links, 2. Platz), Glatzenkönig Oliver Kessing und Markus Hienerwadel (3. Platz). (Foto: Franz Dreyer )

Immendingen-Hattingen

Samstag, 27. Januar: 18 Uhr Bunter Abend.

Donnerstag: 6 Uhr Fasnetantrommeln, 7 Uhr Morgensupp, 10 Uhr Kindergartenbefreiung, Absetzen des Ortsvorstehers, 13.30 Uhr Umzug mit dem Narrenbaum, Narrenbaumstellen, 15 Uhr Kindernachmittag Witthohalle, 19 Uhr Hemdglonkerumzug, anschließend Hemdglonkerball, Witthohalle.

Sonntag: 10 Uhr Frühschoppen im Clubheim Hattingen, 14 Uhr Umzug,

Dienstag: 9 Uhr Rucksackvesper, 14 Uhr Kärrelerennen, 19 Uhr Fasnet verbrennen.

Immendingen-Hintschingen

Donnerstag: 9 Uhr närr. Frühstück, 13 Uhr Bettlä der Kinder, 16.30 Uhr Narrenbaum stellen, 19 Uhr Hemdglonkerumzug, anschl. Einkehr im Gasthaus Rebstock,

Freitag: 19.30 Uhr Bunter Abend Schöntalhalle,

Samstag: 14.30 Uhr Abmarsch vom Meierhöfle zur Halle, Häsa-Tanz und Beisammensein. Montag: närr. Treiben im Ort.

Dienstag: 10 Uhr Kärrele-Rennen, Frühschoppen in der Schöntalhalle, ab 11.30 Uhr Mittagessen, 14 Uhr Kinderfasnet, 17 Uhr Narrenbaumverlosung.

Mittwoch: 17.30 Uhr Narrenbaumfällen.

Immendingen-Ippingen

Donnerstag: 5 Uhr Fasnet adrummle Lindenbergstraße, 13 Uhr Närrisches Treiben der Kinder Im Winkel, 16 Uhr Abholen des Narrenbaums mit Hemdglonkerumzug zur Lindenberghalle, 16.30 Uhr Stellen des Narrenbaums anschließend Hemdglonkerfasnet der Ippinger Vereine Lindenberghalle;

Samstag: Sängerfasnet in der Lindenberghalle, 20 Uhr;

Montag: 13.30 Uhr Kinderfasnet und 20 Uhr Rosenmontagsball in der Lindenberghalle.

Immendingen-Mauenheim

Donnerstag: 9 Uhr Frühstück für die Narrenbaumfäller in der Alpenblickhalle, 14 Uhr Narrenbaumstellen sowie Kaffee und Kuchen in Landjugendraum, 19 Uhr Hemdglonkerball in der Alpenblickhalle;

Montag: 14 Uhr Kindernachmittag, 20 Uhr Radlerball, jeweils in der Alpenblickhalle;

Dienstag: 14 Uhr Kärrelerennen, 18 Uhr Fasnetverbrennen

Die Zimmerer Teufelsbrut nimmt die jungen Mädchen mit. (Foto: sz-Archiv )

Immendingen-Zimmern

Donnerstag: 6.30 Uhr Fasnetstrommeln, Kreutzerweg; 8 Uhr Trommlerfrühstück, Rathaus; 13.30 Uhr Antrommeln der Kinder, Amtenhausener Str.; 14 Uhr Narrenbaum und Kindernarrenbaum stellen, Dorfplatz; 15 Uhr Kinderfasnet, Hornenberghalle, 19 Uhr Hemdglonkerumzug, anschl. Ball, Hornenberghalle.

Samstag: 19.30 Uhr Bunter Abend, Hornenberghalle. Montag: 14 Uhr Umzug durch Zimmern, anschl. Vorführungen auf dem Dorfplatz.

Dienstag: 10 Uhr Teufelrennen in den Straßen und Gassen von Oberdorf und Unterdorf, 19 Uhr Fackelumzug mit Teufel verbrennen, Dorfplatz; Kehrausball Festplatz

Irndorf

Donnerstag: 10 Uhr Frühschoppen im Narrenstüble in der Eichfelsenhalle, 11 Uhr Befreiung Kindergarten (Start Narrensamensäen), 11.30 Uhr Befreiung Grundschule, 12 Uhr Erstürmung des Rathauses, Schlüsselübergabe, anschl. Narrentreiben im Ort.

Freitag: 14 Uhr Narrenkaffee für Jung und Alt, 14.30 Uhr Vorführungen (Narrensamen).

Samstag: 19 Uhr Biel-Bocker Zunftabend, mit DJ Elle.

Sonntag: 14.30 Uhr Fasnetsumzug, anschl. Narrentreiben, Eichfelsenhalle mit dem Musikverein Irndorf und DJ Elle.

Montag: 9 Uhr Hemdglonkerumzug, Treffpunkt Molke, 10 Uhr Frühschoppen im Sportheim, 12 Uhr Kutteln-Essen. Dienstag: 16 Uhr Narrenbaum fällen.

Kolbingen

Donnerstag: 9 Uhr Sektfrühstück im Narrenstüble, 10 Uhr Besuch im Kindergarten und Schule, 12 Uhr Mittagessen im Steinhaus, 14 Uhr Narrenbaumschmücken, 15 Uhr Besuch der Rentnerfasnet im Gemeindehaus, 17 Uhr Stellen des Narrenbaumes, hinterher absetzen des Bürgermeisters, anschließend närrisches Treiben im Ort;

Samstag: Bunter Abend in der Mehrzweckhalle, Einlass 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Der Wurstwagen fährt ab 9 Uhr durch den Ort;

Montag: Ab 5 Uhr Dengeln im Dorf, 9 bis 13 Uhr, fährt der Wurstwagen, danach am Flatz, 10 Uhr Vogtfrühstück, Verlosung im Steinhaus, 13.30 Uhr Aufstellung am Rot-Kreuz-Haus zum Rosenmontagsumzug, 14 Uhr Rosenmontagsumzug;

Dienstag: 13.30 Uhr Aufstellung zum Kinderumzug am Rot-Kreuz-Magazin, 14 Uhr Kinderumzug, danach Kinderfasnet in der Mehrzweckhalle, 16.30 Uhr Narrenbaumfällen und Versteigern.

Königsheim

Nachdem die Narrenzunft Königsheim den Garde- und Showtanzwettbewerb in Kolbingen organisiert hat, konzentriert sich die Dorffasnet in Königsheim selbst auf den Schmotzigen Donnerstag. Nach dem Wecken um 6 Uhr werden ab 9 Uhr Kindergarten und Betriebe besucht. Ab 17 Uhr zieht der Kinderhemdglonker-Umzug durchs Dorf (Treffpunkt am Kindergarten), anschließend Fasnachtsparty im Narrenstüble.

Am Fanetssamstag ist ab 10 Uhr Wurstverkauf am Wurstwagen und um 14 Uhr wird der Baum gestellt; danach Jungnarrenfasent in der Festhalle. Am Fasnetsonntag beginnt der Wurstverkauf um 10 Uhr der Umzug mit närrischem Treiben um 14 Uhr. Der Bunte Abend in der Festhalle ist für Rosenmontag, 19.30 Uhr terminiert. Die Königsheimer Fasnet endet am Fasnetdienstag

Mahlstetten

In Mahlstetten wird am Schmotzingen um 17 Uhr der Narrenbaum vor dem Rathaus aufgestellt. Am Sonntag, 11. Februar, steigt um 19.30 Uhr der Bunte Abend in der Mehrzweckhalle. Der große Dorfumzug in Mahlstetten ist am Dienstag, 13. Februar, 13.30 Uhr; anschließend ist buntes Treiben in der Mehrzweckhalle.

Mühlheim

Donnerstag: 19 Uhr Setzen des Narrenbaumes.

Samstag: ab 8 Uhr Verkauf der „Stadtorgel“.

Sonntag: 14 Uhr Kinderumzug und Kinderball, Festhalle.

Montag: 6 Uhr Tagwacht der „Dengler“ und der Stadtkapelle, 9 Uhr Traditioneller „Sagt-er“, Rügespiel auf den Straßen und Plätzen der Oberstadt, 14.30 Uhr großer Umzug mit Wagen, Gruppen und Musikkapellen.

Dienstag: 20 Uhr Narrenbaum fällen.

Die Zotteln der Mützen fliegen, wenn die kleinen und großen „Sagt-er-Manne“ – als eine der letzten männlichen Bastionen – nach jedem Vers das Gehörte mit Kopfnicken und einem gesungenen „Sagt-er“ bestätigen. (Foto: Kornelia Hörburger )

Mühlheim-Stetten

Donnerstag: 14 Uhr „Warm up“ in der Gefängnisbar, 18 Uhr Treffen der Bachraiber, Musikanten, Hemdglonker und Holzfäller im Rathauskeller, 19 Uhr: Narrenbaumsetzen, anschließend Holzmächervesper im Lamm. Freitag: 20 Uhr Bachraiberfasnet im Gemeindezentrum (Einlass ab 18.30 Uhr; Beginn 20 Uhr).

Dienstag: 14 Uhr „2er Kaffee“ im Gemeindezentrum (Kinderfasnet, Rentnernachmittag), 20.30 Uhr Treffen der Holzmächer im Lamm, 22 Uhr Umhauben des Narrenbaumes.

Neuhausen ob Eck

Neuhausen-Schwandorf

Samstag, 27. Januar, Bunter Abend des Narrenvereins im Bürgersaal mit der Band Kehlbach Express;

Donnerstag: Wecken durch die „Burghexen“, 7 Uhr Frühstück der Wurstverkäufer, Bürgersaal, 8 Uhr Frühstück Narrenbaumholer, Bürgersaal, 8 Uhr Wurstverkäufer ab Volkertsweiler, 9 Uhr Sektempfang beim Ortsvorsteher für alle Narren und die Narrenmusik, 9.15 Uhr Einholen des Narrenbaums, 10.10 Uhr Befreiung Kindergarten in Schwandorf, Schließen des Rathauses in Neuhausen und Hauptschule, 13.33 Uhr Narrenbaumumzug ab „Birgle“, 15.15 Uhr Narrenbaum setzen beim Bürgersaal mit Wurstausgabe an die Kinder und buntem Programm der „kleinen Programmakteure, Bürgersaal, 19 Uhr Hemdglonkerumzug, 20 Uhr Hemdglonkerball, Bürgersaal;

In den Hallen im Kreis wird es viele Programme geben. (Foto: Zerm, Eric )

Freitag: Scherenschleifen in Volkerfseiler, Holzach und Unterschwandorf. Treffpunkt bei Klaus Binder, 20.02 Uhr Landjugendball;

Samstag: Scherenschleifen in Oberschwandorf. Treffpunkt bei Klaus Binder;

Sonntag: 10.30 Uhr Frühschoppen des Musikvereins, Bürgersaal;

Montag: 8.30 Uhr Berlinerverkauf der Burghexen;

Dienstag: 14 Uhr närrischer Kaffeenachmittag der Frauengemeinschaft im Bürgersaal, 19 Uhr Kehraus, Wichtel- und Hexenaustreiben zum Burgfelsen.

Neuhausen-Worndorf

Donnerstag: 7.30 Uhr Wecken im Narrennest in Danningen, 9 Uhr Schließung der Ortsverwaltung, 9.30 Uhr Befreiung der Kindergartenkinder im Bürgersaal, 10.30 Narrenstopp im Lärchenweg, 11 Uhr Narrenstopp im Buchenweg, 12 Uhr „Narrenschmaus“ im Ahornweg bei „Mendes“, 14 Uhr Narrenbaumstellen, 15 Uhr Aufführung der Kindergratenkinder und Kinderprogramm, 18 Uhr Hemdglonkerumzug mit Narrenpaarsuche und anschließendem Hemdglonkerball mit Programm, DJ und Bar;

Samstag: 10.30 Uhr Hackepeteressen im Sportheim;

Sonntag: 10 Uhr Speck-Vesper im Feuerwehrhaus, 14 Uhr Dorfumzug unter dem Motto „Walt Disney“ mit den örtlichen Vereinen und anschließendem Narrenteiben im Bürgersaal;

Dienstag: 14 Uhr Damenkaffee im Sportheim mit närrischem Programm, 16.30 Uhr Wurst-, Kutteln- und Ochsenmaulsalatessen, Fasnetverbrennen und Narrenbaumverlosung

Reichenbach

Die Einwohner von Reichenbach werden am Schmotzigen Donnerstag um 5 Uhr mit Geschell und Karbatschen geweckt. Um 10 Uhr ist Schülerbefreiung und der Kinderumzug startet um 13.30 Uhr, anschließend Narrenbaumstellen. Tags darauf, am 9. Februar, ist Bunter Abend in der Festhalle (Einlass ab 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr). Motto: „Reise in die Welt der Fantasie - von Elfen, Herr der Ringe bis Alice im Wunderland ist alles erlaubt“. Am Rosenmontag, 12. Februar, startet der Umzug in Reichenbach um 13.30 Uhr.

Renquishausen

Donnerstag: 11 Uhr Kindergartenbefreiung, 12 Uhr Mittagessen im Gemeindezentrum, 15 Uhr Rentnerfasnacht im Gasthaus Rössle, 18 Uhr Narrensamen säen mit anschließender Bürgermeisterabsetzung und Beisammensein im Gemeindezentrum;

Freitag: 20 Uhr Kappenabend im Sportheim;

Samstag: 14 Uhr Narrenbaum stellen mit Umzug und buntem Treiben im Gasthaus Rössle;

Sonntag: 18 Uhr Bunter Abend im Gemeindezentrum;

Montag: 14 Uhr Kinderfasnacht im Gemeindezentrum, 20 Uhr Kappenabend im Jugendtreff;

Dienstag: 18 Uhr Narrenbaum fällen.

Rietheim-Weilheim

Donnerstag: 7.45 Uhr Befreiung Nordstadt, 13.15 Uhr Hemdglonkerumzug Weilheim, 18.30 Uhr Narrenbaum stellen an der Alte Schule in Weilheim, im Anschluss Hemdglonkerparty mit DJ Präse;

Freitag: ab 10 Uhr Narrenblättleverkauf im Ort;

Samstag: 20 Uhr Bunter Abend in der Jahnhalle, Hallenöffnung 19 Uhr, Eintritt acht Euro;

Sonntag: 9 Uhr Narrenmesse in der Kirche Weilheim;

Montag: 10 Uhr Dorffasnet mit Auftritt der Scherbelgruppen in der Jahnhalle;

Dienstag: 17 Uhr Narrenbaum fällen, danach Ausklang im Lamm.

Seitingen-Oberflacht

Donnerstag: 6 Uhr Antrommeln, Schlüsselübergabe und Fasnetverkündung in der Grundschule, im Kindergarten und im Altersheim, Narrensuppe im Sportheim Seitingen; 19 Uhr Hemdglonkerumzug vom Museum an die Halle; 20 Uhr Hemdglonkerball in der Ostbaarhalle;

Samstag: 20 Uhr Narrenball in der Ostbaarhalle;

Montag: Kleiner Umzug zur Käpselefasnet Treffpunkt 12.30 Uhr am Gasthaus Sternen, Ankunft in der Halle um 14 Uhr;

Dienstag: 10.30 Uhr Narrenempfang durch die Gemeinde, Gemeindezentrum, 16 Uhr Ortsumzug, mit anschließendem Narrenbaumfällen.

Talheim

Donnerstag: 6 Uhr Wecken, 9.30 Uhr Absetzen des Bürgermeisters, 10.30 Uhr Schulbefreiung, Kindergartenbefreiung, 14 Uhr Kinderfasnet, 17 Uhr Narrenbaum stellen, Handwerkervesper, anschl. Vesper und Ausklingen in der Festhalle.

Freitag: 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) Talheimer Goaschder Nacht, Festhalle

Trossingen

Donnerstag: 10 Uhr Kindergartenbefreiung, 10.30 Uhr Absetzung der Bürgermeisterin, im Anschluss Besuch der Geschäfte, 16 Uhr närrisches Treiben im Dr. Karl Hohner Heim;

Tuttlingen

Donnerstag: 6 Uhr Hemdglonkerumzug durch die Stadt, 9.30 Uhr Schulbefreiungen, 9 Uhr Narrengericht in der LURS, 11 Uhr Warmup am Marktplatz, 12 Uhr Rathausbefreiung, 19 Uhr Narrenbaumstellen am Marktplatz.

Freitag: 14.30 Uhr Bunter Nachmittag im Seniorenheim St. Anna.

Samstag: 14 Uhr Großer Fasnetsumzug, anschl. Narrentreiben im Narrendorf am Marktplatz, 19.31 Uhr Fasnetball in der IKG-Aula.

Montag: 20 Uhr Vereinsfasnet in der S4-Club-Lounge (auch Nichtmitglieder).

Dienstag: 14.30 Uhr Kinderumzug ab Marktplatz, 15 Uhr Kinderball, IKG Aula, 18.30 Uhr Narrenbaumfällen und Verabschiedung des Kischtämännle an der Milchzentrale.

Das Kischtämännle ist wach. (Foto: Siegrid Bruch )

Tuttlingen-Eßlingen

Donnerstag: 5.55 Uhr Fasnet antrommeln, 8.30 Uhr Narrenfrühstück, Zunfthaus, 11 Uhr Narrensuppe, Zunfthaus, 13.30 Uhr Kinderfasnet/Pfarrscheuer, 19 Uhr Narrenbaum stellen bei der Pfarrscheuer, 19.30 Uhr Hemdglonkerball mit Maskenprämierung, Pfarrscheuer.

Freitag: 13.30 Uhr Heischen der Jungnarren.

Montag: 12 Uhr Dorffasnet, Treff: Pfarrscheuer, 18 Uhr Abschluss Dorffasnet, Zunfthaus.

Dienstag: 18 Uhr Narrenbaum fällen und Funkenfeuer.

Tuttlingen-Möhringen

Samstag, 3. Februar, 19.30 Uhr Zunftball in der Angerhalle,

Donnerstag: 5 Uhr Hemdglonkerumzug, 14 Uhr Kinderscherbelgruppen, 14.01 Uhr Schemengericht Rathaus, 19 Uhr Narrenbaumstellen Hechtplatz, närr. Treiben in den Lokalen.

Sonntag: 14.01 Uhr Umzug, ab 18 Uhr Scherbelgruppenlaufen.

Montag: 14 Uhr Kinderzunftball, Angerhalle, 18 Uhr Scherbelgruppenlaufen.

Dienstag: 13.30 historisches Hanselerennen, 22 Uhr Fasnet verbrennen, Hechtplatz.

Harte Urteile und gerechte Strafen: So kennt man die Richter am Schemengericht Möhringen. (Foto: Foto: Sebastian Heilemann/Archiv )

Tuttlingen-Nendingen

Donnerstag: 9 Uhr Befreiung katholischer Kindergarten, 9.45 Uhr Befreiung städtischer Kindergarten, 10.30 Uhr Befreiung Schule und Narrenbaum holen, 19 Uhr Hemdglonkerumzug und Baum stellen, im Anschluss Rathausbefreiung und Narrentreiben im Ort (Geöffnet hat Heizerheim, Gasthaus Lamm, Ringerlokal, Albverein Stüble);

Freitag: 19.59 Uhr Hanaukenball in den Nendinger Donauhallen;

Sonntag: ab 11.30 Uhr Mittagstisch in den Nendinger Donauhallen, 14 Uhr Bunter Narrenumzug durchs Ort, im Anschluss Narrentreiben im Ort (Geöffnet hat Donauhalle, Heizerheim, Gasthaus Lamm und Ringerlokal);

Montag: 10 bis 13 Uhr Narrenmarkt an der Donauschule, im Anschluss Narrentreiben im Ort (Geöffnet hat das Gasthaus Lamm);

Dienstag: 20 Uhr Narrenbaum fällen.

Wehingen

In Wehingen dürfen sich am Schmotzigen Donnerstag um 9.15 Uhr die Schülerinnen und Schüler der Schlossberg-Schule auf ihre Befreiung durch die Narren freuen. Um 19 Uhr beginnt der Umzug zum Rathaus zur Bürgermeisterabsetzung, anschließend Fasnet in der Schlossberghalle. Am Freitag, 9. Februar, ist um 12 Uhr Treffen des Zunftrats mit geladenen Gästen unter anderem aus Politik, Kirche, Wirtschaft, mit kleinem Rahmenprogramm. Die Öffentlichkeit ist dann wieder am Samstag, 10. Februar, um 19 Uhr zum Zunftabend in die Schlossberghalle mit närrischem Programm eingeladen.

Am Fasnetmontag, 12. Februar, wird die Bürgerschaft um 8 Uhr durch den Fanfarenzug der Narrenzunft geweckt. Um 13.30 Uhr ist Narrenumzug in Wehingen mit anschließendem Narrentreiben und um 19 Uhr Närrischer Abend in der Festhalle mit Live-Musik und Show-Auftritten sowie Guggenmusiken. Der Kinderumzug mit anschließendem Narrentreiben und Kinderdisco im Sportheim startet am Fasnetdienstag, 13. Februar, um 14.30 Uhr. Noch am selben Abend aber um 20 Uhr treffen sich die Narren zum Fasnetsvergraben.

Wurmlingen

Samstag, 3. Februar, 19.30 Uhr TV-Fasnet, Schlosshalle;

Donnerstag: 8.45 Uhr Befreiung Kindergarten und Schule; 17.30 Uhr Hemdglonkerumzug ab Alte Vogtey;

Freitag: 18.30 Uhr Kärrelerennen, Daimlerstraße;

Samstag 19 Uhr Kappenabend, Narrenzunfthalle;

Montag: 7 Uhr Treffen zum Wecken ab Marktplatz, 13.30 Uhr Mändig-Umzug;

Dienstag: 13.45 Uhr Kinderfasnet, Schlosshalle; 18.30 Uhr Narrenbaum fällen, Treff: Wilhelmstraße.