Wir haben uns gefreut, wir haben gelacht und geweint in diesem Jahr. Und wir haben uns aufgeregt. Über diese Dinge ganz besonders:

Die Mobilitätswende ist in aller Munde. Allein schon Grund genug, sich aufzuregen. Aber das gilt deutschlandweit. In Tuttlingen kommt ein zusätzlicher Aufreger hinzu: die E-Scooter.

Klar, die einen finden sie auch gut, aber viele stören sich daran. Dass sie überall herumstehen, die Wege versperren, auf dem Gehweg gefahren werden. Und dann auch noch in der Donau landen. Ein Gutes hat es dann aber doch: Werden sie aus dem Wasser gefischt, bekommt die Tafel eine Spende.

Bei der Kinderbetreuung wird es eng

Auch die Kinderbetreuung ist ein präsentes Thema im Jahr 2023. Vor allem der Mangel an Plätzen. In Trossingen spitzt sich die Lage zu. Der Waldkindergarten muss im Juli aufgrund von Personalmangel eine Gruppe schließen.

Zwölf Kinder werden gar nicht erst angenommen, acht sollen die Einrichtung wechseln. Die Lösung: Die Kinder werden monatsweise zuhause betreut, bis neues Personal da ist. Auch wieder ein Aufreger, könnte man meinen.

Das viel gepriesene Ein-Euro-Ticket geht an den Start. Die Nachfrage ist gut, nur es zu bekommen, gar nicht so einfach. Denn: Der Automat am Bahnhof spuckt es nicht aus. Es dauert fast vier Monate bis der neue Tarif eingepreist ist.

Aufregung bei Tuttlinger Ehepaar im Discounter

Einen besonders emotionalen Moment hatte im März auch ein Tuttlinger Ehepaar. Im Werbeprospekt des Discounters Aldi sahen sie ein Super-Schnäppchen: 18 Duploriegel für nur 1,49 Euro. Die wollten sie haben - für den Enkel.

Im Laden dann die Enttäuschung - offenbar handelte es sich um einen Druckfehler, teilte eine Mitarbeiterin mit. Wolfgang Bacher und seine Frau waren völlig perplex und sauer. Sie sind sich sicher: Das war ein vermeintliches Lockangebot.

Eine Sperrung kommt selten allein. Dieses Jahr kamen sie in großen Mengen. Und sie führten zu kilometerweiten Umleitungen und langen Staus. So auf der B523, weil man die B14 aufgrund der Arbeiten am Kreisel in Rietheim-Weilheim nicht befahren konnte.

Sperrung über Sperrung

Dann waren da noch der abgebaute Rathaussteg und die halbseitige Sperrung der Weimarstraße. Und in Spaichingen stinken den Anwohnern der Hindenburgstraße die vielen Lkw, weil am Ortseingang für die Prim ein neuer Wasserlauf gebaut wird.

Und die Arbeiten in der Neuhauser Straße in Tuttlingen verzögern sich. Heißt: Umleitung während der ganzen Sommerferien.

Wenn Aufregung etwas Gutes hat

Ach und a propos Umleitung: Weil die Brücke an der L277 zwischen Tuttlingen und Nendingen saniert werden muss, sollten Betroffene gut ein Jahr lang einen 20 Kilometer langen Umweg fahren. Was für eine Aufregung.

Die sich aber gelohnt hat, muss man sagen. Nun kommt eine Behelfsbrücke. Die gleich wieder für jede Menge Aufregung sorgt. Es geht - natürlich - um die Finanzierung.

Kommunen stellen sich Rechnungen

Geld spielt dann auch die Hauptrolle in einer anderen Geschichte, an der sich die Geister scheiden. Für viele Millionen lässt Tuttlingen seine beiden Gymnasien sanieren. Doch für die Umlandgemeinden kommt dank eines Urteils des Verwaltungsgerichtshofs das dicke Ende zum Schluss.

Besser gesagt, die dicke Rechnung. Von den 73 Millionen Euro sollen sie gemeinsam 23 Millionen Euro bezahlen. Zu viel, finden die meisten. Zumal sie nicht an der Planung beteiligt waren. Das hat Aufregerpotenzial für das kommende Jahr. Nicht zuletzt, weil auch Mühlheim und Trossingen mit Forderungen um die Ecke kommen.