Einige Menschen im Landkreis Tuttlingen haben 2023 für immer Lebewohl gesagt. Viele hatten ein langes und zufriedenes Leben hinter sich, doch für einige kam der Tod zu früh. Auch wenn diese Liste keinesfalls vollständig ist, soll den Verstorbenen an dieser Stelle nochmals besonders gedacht werden.

Hans-Joachim Wernecke

Er gehört eigentlich noch ins Jahr 2022, doch sein Tod hallte auch im Folgejahr nach: Hans-Joachim Wernecke, der Gründungsrektor der Trossinger Rosenschule, stirbt am 30. Dezember 2022 im Alter von 89 Jahren.

Der ausgebildete Musiklehrer war Dozent für Akkordeon am Hohner Konservatorium und musizierte in verschiedenen Ensembles, bevor er sich in den 1960er-Jahren für ein Lehramtsstudium entschied. Erst unterrichtete er an der Löhrschule, danach an der Rosenschule, 18 Jahre lang als ihr Rektor. Er galt als einer, der „mit Leib und Seele Lehrer“ war.

Hans-Joachim Wernecke hat die Trossinger Rosenschule 18 Jahre lang geleitet. Er starb im alter von 89 Jahren. (Foto: Foto: Archiv/privat )

Elfriede Lorenz

Sie kannte den Handschlag des Bürgermeisters gut: Als älteste Trossingerin bekam Elfriede Lorenz zum Geburtstag regelmäßig Besuch vom Stadtoberhaupt. Und zum 100. gratulierte der Ministerpräsident. Am 6. Januar 2023 stirbt Lorenz im Alter von 109 Jahren im Seniorenzeintrum Bethel. Elf Jahre lang hatte sie dort gelebt und war bis zuletzt selbstständig mit dem Rollator unterwegs. Ursprünglich stammte Lorenz aus der Näher von Bruchsal.

Der ehemalige Trossinger Bürgermeister Clemens Maier mit Elfriede Lorenz. (Foto: Foto: smü )

Wilfried „Wiener“ Wenzler

Der SV Spaichingen trauert um seinen Ehrenspielführer Wilfried „Wiener“ Wenzler. Am 11. Mai stirbt Wenzel, er wird 86 Jahre alt. „Wiener“, wie ihn seine Sportkameraden nennen, war einer der markantesten Spieler des SVS. Er kam aus der eigenen Jugend, hat später 18 Jahre aktiv in der 1. Mannschaft gespielt und dabei rund 670 Spiele absolviert. Sieben Jahre davon war er Spielführer der 1. Mannschaft.

Wilfried Wenzler (Dritter von links) bei einer Ehrung des SVS. (Foto: Archiv )

Als Spieler zuverlässig wie ein Uhrwerk, vorbildlich und unübertroffen als Kämpfer. Wiener war auch lange Jahre Jugendtrainer und wurde dafür 1976 mit dem Olympiaband ausgezeichnet. Wenzler galt auch als Meiseter der Unterhaltung, insbesondere für seine Fastnachtsauftritte bei der Kolpingfasnet oder seine Beiträge beim SVS-Seniorennachmittag war er bekannt.

Eberhard Fricker

Der frühere Chef des Tuttlinger Klinikums erliegt am 15. Mai 2023 einer schweren Krankheit. Er wird 67 Jahre alt. Eberhard Fricker wuchs in Donaueschingen auf und studierte in Konstanz Verwaltungswissenschaften. Bis auf einen kurzen Abstecher in den Ostalb-Kreis blieb er der Region treu. 1987 übernahm er die Leitung des Tuttlinger Klinikums und blieb dort 28 Jahre lang im Chefsessel.

Eberhard Fricker. (Foto: Foto: jf )

Kurz nachdem er 2015 in den Ruhestand verabschiedet wurde, wurde er krank. Nach einer Operation erholte er sich zunächst, doch das war nicht von Dauer. 2021 erkrankte er erneut, sein Zustand verschlechterte sich. Die letzten dreieinhalb Wochen seines Lebens verbringt Eberhard Fricker im Spaichinger Hospiz, wo er im Beisein seiner Frau Beate friedlich einschläft.

Am Rande der Laufstrecke

Es ist nur ein Randgeschehen, doch die Tragik bewegt viele: Eine Zuschauerin bricht am 17. Juni am Rande der Laufstrecke des Tuttlinger Sportevents run&fun zusammen. Der Grund ist, wie sich später herausstellt, ein Herzinfarkt. Ärzte und Sanitäter kämpfen in der Weimarstraße um das Leben der Frau, doch vergeblich: Die etwa 50-jährige, dreifache Mutter stirbt im Krankenhaus.

Auf der Bundesstraße

Auch diese Frau bleibt in der Berichterstattung namenlos, ihr Schicksal ist deshalb nicht weniger tragisch. Die 28-Jährige stirbt bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 523 bei Talheim. In Erinnerung blieb der Unfall vor allem, weil ein Rettungswagen involviert war.

Unfall mit Rettungswagen Talheim B523 (Foto: Wilhelm Bartler )

Der Wagen kam aus Sigmaringen und fuhr Richtung Villingen-Schwenningen. Die 28-Jährige erkannte zu spät, dass die anderen Fahrzeuge eine Rettungsgasse bildeten und prallte in ein abbremsendes Auto vor ihr. Ihr Auto wurde dadurch auf die Straßenmitte geschleuderte und krachte mit dem Rettungswagen zusammen. Die junge Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Regina Berner

Regina Berner war als Opernsängerin und Gesangslehrerin im Kreis Tuttlingen und darüber hinaus bekannt, vor allem für ihr „Festival der Stimmen“. Im Alter von 60 Jahren stirbt sie Anfang August an einer schweren Krankheit.

Die Gesangsklasse von Regina Berner (rechts). (Foto: merkpatrick (warning) )

Regina Berner wuchs in Spaichingen auf, später studierte sie an der Musikhochschule Trossingen Kirchenmusik. Ein Gesangsstudium schloss sich an, dazu internationale Meisterkurse. Ihre Bühnen- und Konzerttätigkeit führte sie in viele Länder Europas und Asien. Im Kreis Tuttlingen wiederum inspirierte sie viele andere Musikerinnen und Musiker, auch wenn sie die Messlatte für ihre Schüler immer hoch legte.

Helmut Bucher

Er kannte jeden Fußballplatz und jede Sporthalle im Kreis Tuttlingen, doch auch viele Prominente kamen ihm zeitlebens vor die Linse: Helmut Bucher, langjähriger Fotograf der Schwäbischen Zeitung, stirbt am 12. September 2023 im Alter von 83 Jahren.

Der Fotograf Helmut Bucher wird für besondewre Leistungen ausgezeichnet. (Foto: Helmut Bucher )

Seine Bilder prägten unsere Zeitung - kaum zu glauben, dass Bucher Autodidakt in Sachen Fotografie war. Zunächst arbeitete er als gelernter Kunstschmied, später dann als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Für die Zeitung arbeitet er nebenbei, erst 1980 wurde das Hobby Fotografieren zu seinem Beruf als festangestellter Fotograf und Bildredakteur. Auch in der Rente blieb er als Berichterstatter dabei, vor allem im Sport.

Dieter Schrode

Mehr als 40 Jahre lang kämpfte Dieter Schrode als Vorsitzender des Spaichinger NABU gegen das Artensterben. Umwelt- und Naturschutz waren seine Passion, besonders für Vögel hatte er ein großes Herz.

Dieter Schrode hat in seiner 40-jährigen Amtszeit als NABU-Vorsitzender rund 1000 Schwalbennester gebaut. (Foto: Foto: Franz Dreher )

Er baute Nistkästen und Nisthöhlen im Wald, auch für Fledermäuse, und kontrollierte sie systematisch und mit großer Geduld. Schrode drängte sich mit seiner Arbeit nie ins Rampenlicht drängte, doch er war stolz auf zwei gut dotierte Aesculap-Umweltpreise. Am 12. September 2023 stirbt Schrode, er wird 81 Jahre alt.

Harald Niemann

Dass Harald Niemann so früh sterben würde, damit hatte niemand gerechnet. Der Spaichinger Stadt- und Kreisrat erliegt am 15. September 2023 innerhalb kurzer Zeit einem heimtückischen, bösartigen Krebs - mit gerade einmal 56 Jahren. Er hinterlässt seine Frau Sonja und drei Kinder.

Harald Niemann. (Foto: Regina Koch )

Niemann stammte aus Spaichingen und engagierte sich in vielen Vereinen. Politisch war er zunächst für die FDP, später für Pro Spaichingen und die CDU aktiv. Und er war nicht nur in der Politik bekannt, sondern auch für seinen Gartenbaubetrieb. Immer, wenn etwas zu bauen und zu gestalten war, stand Niemann parat. Mit seinem Können, seinen Ideen, seinen Maschinen und seinem Team unterstützte er viele Anliegen, die sonst vielleicht auf der Strecke geblieben wären.

Pater Godehard Fuchs

Als Seelsorger kannte er die Betriebe im Kreis Tuttlingen gut, vor allem die auf dem Heuberg. Pater Godehard Fuchs war von 1974 bis 1995 Betriebsseelsorger in der Region Tuttlingen/Rottweil. In dieser Zeit setzte er sich engagiert und leidenschaftlich für die Menschen in der Arbeitswelt ein, besonders für die Bedrängten und Benachteiligten. Menschen, die von Betriebsschließungen und Arbeitslosigkeit betroffen waren, stand er zur Seite.

Pater Godehard Fuchs: „Für den kleinen Mann“ (Foto: Foto: Stadler )

In Gunningen arbeitet er weiter als Pfarrer, mit 70 zog er dann in seine alte Heimat Bierhütte bei Hohenau im Bayerischen Wald. Dort stirbt er mit 92 Jahren am 24. November.

Rainer Buggle

In der CDU und in der Tuttlinger Schullandschaft war Rainer Buggle über Jahre nicht wegzudenken. Im Stadtrat und als Rektor der Schillerschule vertrat er seine Meinung lautstark und vehement, aber immer geradlinig. So kennen ihn Kollegen, Schüler und Parteifreunde, aber auch seine Familie - Ehefrau Heidi, die vier Kinder und die 13 Enkelkinder.

Rainer Buggle (Foto: SETZINGER )

Am Abend vor Weihnachten endet das Leben von Rainer Buggle abrupt. Und doch wirkt es fast so, als hätte er geahnt, was kommt. Früher als sonst ging Buggle am 23. Dezember zu Bett, zuvor hatte er noch die Geschenke für die Kinder und Enkelkinder unters Bett gelegt. Kurze Zeit später stirbt er an einem Herzinfarkt.

Joachim Brenn

Die Tragik dieses Todesfalls ist kaum zu überbieten: Joachim Brenn stimmt im Weihnachtsgottesdienst in Mühlheim „Oh du Fröhliche“ an und bricht mitten im Lied an der Orgel zusammen. Reanimationsversuche bleiben erfolglos, der Gottesdienst wird abgebrochen, Ehefrau Dagmar Brenn und die beiden Kinder verlieren ihren Vater.

Joachim Brenn und Der etwas andere Chor in Aktion. (Foto: Siegrid Bruch )

62 Jahre alt wird Joachim Brenn, der in und um Tuttlingen als Chorleiter, Musiklehrer und Organist viele Bekannte und Freunde hat.

+++ Hier finden Sie noch weitere Jahresrückblicke aus dem Kreis Tuttlingen +++