Von der Idee zum Modell

Im Rahmen der Modul- und Methodentage konnten sich Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen des Gymnasiums Trossingen an zwei Tagen mit dem Thema CAD (Computer-Aided Design) beschäftigen. Am ersten Tag waren die Schüler am Gymnasium selbst kreativ tätig: So konnten sie mit der Software TinkerCAD eigene kleine 3D-Objekte erstellten und diese anschließend mit 3D-Druckern fertigen. Oder sie konnten mit der Software CoSpaces virtuelle Räume erstellen, die anschließend am Computer besichtigt werden konnten.

Am zweiten Tag besichtigten die Siebtklässler die Firma Schuler Präzisionstechnik in Gosheim. Dort wurde ihnen in der Lehrwerkstatt gezeigt, wie ausgehend von einer technischen Zeichnung ein 3D-Modell eines Werkstücks am Computer erstellt wird. Dieses wurde dann von einer 3-Achs-Fräsmaschine vollautomatisch in kürzester Zeit hergestellt. Anschließend montierten die Schüler aus mehreren Teilen einen kleinen Schraubstock. Bei einem eindrücklichen Rundgang durch die riesigen Lager- und Produktionshallen erhielten sie außerdem einen Einblick in die verschiedenen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten (Duales Studium) bei Schuler sowie in die Produktion und die Produktionsschritte.