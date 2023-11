Von A wie Apfel bis Z wie Zibarte

Diplomforstwirtin Judith Engst führte die Spaichinger Senioren bei ihrem monatlichen Treffen im Edith-Stein-Haus kreuz und quer durch die bunte Vielfalt unseres Herbstes.

Mit ihrem kurzweiligen Vortrag gab sie Einblicke in wissenschaftliche Hintergründe so mancher Besonderheit dieser Jahreszeit. Die komplexen Funktionsweisen und intelligenten Strategien der Natur versetzen uns immer wieder in Erstaunen und wir bezeichnen sie zurecht als „Wunder der Natur und Schöpfung“. Neben diesen Erklärungen gab es interessante Informationen und lebensnahe Schilderungen, zum Beispiel über die Oechslegrade bei Apfelsaft und Traubenmost, über Schädlinge bei Walnuss und Haselnuss, über die Essbarkeit von Pilzen und über vieles, vieles mehr.

Die Begeisterung für die Natur übertrug Judith Engst auf die Zuhörer, die sie durch ihre Spontanität und durch Fragen gekonnt mit einbezog. Wie die bekannte Maus Frederick aus dem Bilderbuch von Leo Lionni beschenkte die Referentin die Gäste mit farbenfrohen, schönen Gedanken und Bildern, die vielleicht über graue Tage hinweghelfen können.