Volles Haus beim traditionellen Dampfabend

Zum dritten Mal fand der Dampfabend des Schwäbischen Albvereins in der Werkstatt der Firma Biehler-Haustechnik statt.

Viele Besucher aus allen Altersklassen kamen, um die alten Spielzeuge in Aktion zu erleben. Darunter viele Esslinger, aber auch befreundete Albvereinler und andere Gäste zeigten sich als interessiertes Publikum.

Etwa 20 Dampfmaschinen, darunter viele eines bekannten Herstellers, aber auch Eigenbauten oder seltene und alte Maschinen dampften und zischten vor sich hin. Viele davon trieben allerlei Geräte an. Es gab auch Stirling-Motoren zu sehen.

Hausherr Ralf Biehler präsentierte unter anderem seine Neuerwerbung: Das größte je von Wilesco gebaute Modell D32 el, bei dem das Wasser wegen der enormen Menge elektrisch aufgeheizt wird. Das Modell aus dem Jahr 1981 konnte von ihm aus einem Nachlass in fast fabrikneuem Zustand nebst neuen original verpackten Zusatzgeräten erworben werden.

Ein aus Albstadt angereisterTeilnehmer brachte in einer Plastiktüte nur die verstaubte kleine Dampfmaschine seines Opas mit, die seit Ewigkeiten nicht mehr in Betrieb war. Gemeinsam wurde das alte Gerät wieder zum Leben erweckt und tuckerte dann munter vor sich hin.

Albvereins-Kassenwart Rainer Zimmermann zeigte zusammen mit seinen beiden Enkeln gleich drei Dampfmaschinen, mit denen sie allerlei mit Märklin und Lego selbst gebaute Geräte antrieben. Auch ihre dampfbetriebenen „Put-Put-Boote“ aus Blech wurden mit regem Interesse bestaunt.

Großen Zuspruch fanden natürlich auch die Pommes Frites, die es traditionell aus der Hand von Vorstand Werner Fuß für alle gab: „Umsonst, und so viel ihr wollt!“

Den Dampfabend des Albvereins gibt es seit Ende der Neunziger Jahre. Nach kleinen Anfängen in der Heusackhütte zog man nach einiger Zeit wegen Platzmangels in die Pfarrscheuer um. Nachdem dort die Sicherheitsauflagen immer strikter wurden, hat die Veranstaltung in der Werkstatt der Firma Biehler eine neue und sehr passende Heimat gefunden.