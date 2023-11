„Volle Hütte“ bei Narrenecke der Aldinger Narrenfreunde

Im bis auf den letzten Platz gefüllten Sportheim der Aldinger Spielvereinigung versammelten sich am vergangenen Samstag über 120 interessierte Mitglieder der Narrenfreunde Aldingen bei der diesjährigen großen Narrenecke, um alle Informationen zur künftigen Fasnet zu erhalten.

Der 2. Zunftmeister Filippo Campagna und Zunftschreiber Thomas Geiger veröffentlichten auch wieder in gewohnt humorvoller Art den Narrenfahrplan 2024 im Stile einer unterhaltsamen Präsentation.

Eine ganz besondere Auszeichnung konnten sowohl Zunftmeister Ralf Schräpel und sein Vertreter Filippo Campagna als auch Hans-Peter Menger vom Präsidium des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg übereichen. Gabriele Hafner wurde für Ihre 25-jährige Tätigkeit als Kassiererin im Narrenrat durch die Narrenfreunde, aber auch durch den Freundschaftsring mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Alles andere als selbstverständlich ist es, wenn man so viele Jahre mit Herzblut, Eifer und Leidenschaft sein Ehrenamt in einem Verein ausübt. Und Gabi tat und tu dies in jeder Sekunde ihrer Amtszeit. Auch an dieser Stelle und in aller Öffentlichkeit bedanken die Narrenfreunde Aldingen sich hier für dieses unvergleichliche Engagement.

Ihr absolutes Highlight der Vereinsgeschichte haben aber Gabi und alle anderen Narrenräte und Mitglieder noch vor sich - das Ringtreffen im eigenen Ort 2025. Darauf wird mit Hochdruck und Konzentration zusammen hingearbeitet. Die nächste wichtige Veranstaltung hierzu findet am 13.12. wieder im Sportheim statt. Dort werden alle ortseigenen Vereine über den aktuellen Stand und die Möglichkeiten der Unterstützung und der Zusammenarbeit im Rahmen des Ringtreffens informiert.