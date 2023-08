Vogelverein Trossingen beim Ferienprogramm

Mit der Gauger–Hütte fand der Vogelverein den idealen Standort für seine erstmalige Teilnahme beim Kinderferienprogramm in Trossingen.

Die angebotenen Aktivitäten für die Kinder wie Dosenwerfen, Puzzle, Eierlauf und Malen nach Zahlen, wurde von den Kindern mit großem Interesse angenommen. Nebenbei wurde den Kindern und deren Eltern ein Einblick in die Vogelzucht gegeben, indem in der Gaugerhütte eine vereinseigene DVD über die Vereinsgeschichte mit Vereinsausstellungen und Vogelzucht auf Leinwand abgespielt wurde.

Im Freien waren zwei große Volieren aufgestellt, in denen vom Zweiten Vorsitzenden Ahmed Ulucanli verschiedene Wellensittiche ausgestellt wurden und wer Interesse hatte, dem wurden die Haltung und Zucht erklärt.

Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Der Vorsitzende Simon Klomfar und seine Freundin verköstigten die Teilnehmer mit Waffeln und Apfelmus, sowie mit heißer Wurst mit Wecken. Alles war für die Teilnehmer kostenlos. Wer wollte konnte dem Vogelverein eine kleine Spende in eine Spardose werfen.

Es waren 15 Kinder angemeldet, leider waren nicht alle gekommen. Trotz allem war es, dank der Mithilfe vieler Vereinsmitglieder, eine gelungene Veranstaltung und die Rückmeldung so mancher Eltern war voll des Lobes für die gute Organisation und Ausführung.

Für den Vogelverein Trossingen war es die erste Teilnahme an einem Sommerferienprogramm in Trossingen. Fazit war, man konnte zufrieden sein mit dem was man geboten hatte. Die Kinder und die Eltern hatten viel Spaß bei den Aktivitäten bei der Gaugerhütte.

Positiv für den Verein ist auch, dass zwei neue Mitglieder gewonnen werden konnten.