Vize-Landesmeister auf Tour

Am Freitag, 22. September, feierten die Grundschulmädchen ihre erfolgreiche Teilnahme bei „Jugend trainiert für Olympia“ als begeisterte Zuschauerinnen beim Bundesliga-Auftaktspiel der Damen.

Ein außergewöhnlicher Tag im Zeichen des Fußballs führte die Mädchen der Grundschule Seitingen-Oberflacht ins Dreisamstadion nach Freiburg, nachdem sie sich im letzten Schuljahr den Titel des Vize-Landesmeisters bei „Jugend trainiert für Olympia Fußball“ sicherten. Die stolzen Lehrer und Lehrerinnen, allen voran Konrektor Thomas Happle, überraschten ihre talentierten Schützlinge und deren Familien mit einem besonderen Ausflug, der durch die großzügige Unterstützung der Gemeinde in Person von Bürgermeister Jürgen Buhl möglich wurde.

Die Mädchen wurden mit Fanschals und Flaggen ausgestattet und betraten mit ihren Familien und Lehrkräften teilweise zum ersten Mal ein echtes Fußballstadion. Die Vorfreude auf das Bundesliga-Auftaktspiel der Damen des SC Freiburg gegen die Frauen des FC Bayern München war groß.

Die Partie begann vielversprechend für den SC Freiburg, der früh in Führung ging. Doch die Münchenerinnen ließen sich nicht unterkriegen und glichen bald darauf zum 1:1 aus. Das Spiel war von Anfang an hart umkämpft und beide Mannschaften zeigten vollen Einsatz. Mit einem Unentschieden ging es in die Halbzeitpause, in der das absolute Highlight des Tages folgte.

Vor etwa 13.000 Zuschauern erwähnte der Stadionsprecher die Grundschule Seitingen-Oberflacht namentlich, um den Mädchen zum Titel des Vize-Landesmeisters zu gratulieren. Ein emotionaler Moment, der die Mädchen stolz auf ihre Leistung machte. Nach einer kleinen Stärkung ging es mit der zweiten Halbzeit weiter und das Stadion, insbesondere die Grundschulmädels, fieberten mit den Spielerinnen auf dem Rasen mit.

Als die Partie in die 90. Minute ging, schienen die Fußballerinnen des SC Freiburg ihren ersten Punktverlust der Saison hinnehmen zu müssen, da der FC Bayern München auf 2:1 erhöhte. Doch die Freiburgerinnen ließen sich von der Unterstützung der Fans tragen und erzielten in der Nachspielzeit das erlösende 2:2. Für den SC Freiburg und das heimische Publikum fühlte sich dieses Unentschieden wie ein Sieg an, und die Grundschülerinnen waren im wahrsten Sinne des Wortes mittendrin im Fußballfieber. Nach dem Abpfiff hatten einige Mädchen das Glück, ein Autogramm von ihren Fußballheldinnen zu ergattern.