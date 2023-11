Vivien L’hoest und Davide Petrella sind TG-Mehrkampfmeister

An Spannung kaum zu überbieten waren die Schwimmwettkämpfe der TG Tuttlingen im Mühlheimer Hallenbad im Rahmen der Vereins-Mehrkampfmeisterschaften. Dabei musste jeder der 67 Teilnehmer viermal starten. 40 Meter in jeder Schwimmlage (Delphin, Rücken, Brust, Freistil) waren zu absolvieren, wobei die jüngeren Schwimmer die Delphinstrecke auch durch eine andere Lage ersetzen durften. Am Ende wurden die vier Zeiten addiert und so die Jahrgangs- wie auch die Gesamtsieger ermittelt.

Bruchteile von Sekunden entschieden am Ende über den Sieg. Diesen holte sich bei den Männern Davide Petrella, der in 1.36,63 Minuten einen neuen Veranstaltungsrekord aufstellte. Nur 18 Hundertstelsekunden dahinter belegte Jonas Wernz den zweiten Rang vor Titelverteidiger Valentin Klüppel, der in 26,07 Sekunden den Veranstaltungsrekord über 40 Meter Brust unterbot. Die Plätze eins bis sechs lagen nicht einmal zwei Sekunden auseinander. Rang vier sicherte sich Philipp Kammerer vor den Brüdern Lorenz und Linus Rumpel.

Nicht weniger spannend war das Duell um den Titel bei den Frauen zwischen Vivien L’hoest und Mareike Haller. Da letztere über 40 Meter Schmetterling und 40 Meter Brust die Nase vorne hatte, während Vivien L’hoest auf der Rücken- und Freistilstrecke schneller war, mussten die Zeitabstände entscheiden. Und die sprachen am Ende für die 17-jährige Vivien L’hoest mit einer Gesamtzeit von 1.49,23 Minuten. Dies war ebenfalls ein neuer Veranstaltungsrekord - genauso wie ihre Einzelzeiten über 40 Meter Rücken und 40 Meter Freistil. Platz zwei belegte Mareike Haller, die einen neuen Veranstaltungsrekord über 40 Meter Brust aufstellte, Dritte wurde Alena Schäfer.

In den einzelnen Jahrgängen gab es am Ende folgende Mehrkampfmeister: Jahrgang 2018: Manuel Schmid; Jahrgang 2017: Thea Leuser; Jahrgang 2016: Liara Ehrhardt; Jahrgang 2015: Sina Vogler; Jahrgang 2014: Amy Senef und Dorijan Koscalek; Jahrgang 2013: Paula Kania und Aaron Dizendorf; Jahrgang 2012: Lisa Vogler und Gabriel Petrella; Jahrgang 2011: Svea Perle und Aurelius Kempf; Jahrgang 2010: Marie Reuter und Lukas Kammerer; Jahrgang 2009: Lorenz Rumpel; Jahrgang 2008: Davide Petrella; Jahrgang 2007: Alena Schäfer und Philipp Kammerer; Jahrgang 2006: Vivien L’hoest und Jonas Wernz; Junioren: Linus Diesch; Altersklasse 20: Valentin Klüppel; Altersklasse 25 und älter: Mareike Haller und Patrick Hoffmann.