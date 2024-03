„Wir sind bereit“, sagt Wild-Wings-Trainer Steve Walker vor dem Beginn der Play-off-Viertelfinalserie gegen die Straubing Tigers. Am Samstag, 16 Uhr, steigt Spiel eins in der Gäubodenstadt.

„Straubing ist eine große Herausforderung, wir nehmen diese Herausforderung aber gerne an“, erklärte am Donnerstagmittag ein selbstbewusster Walker. Der frischgekürte DEL-Trainer des Jahres, der als Spieler mit den Eisbären Berlin fünfmal deutscher Meister wurde, liebt die Play-offs. „Steve ist ein Play-off-Monster“, sagte sein ehemaliger Trainer bei den Eisbären Berlin, Pierre Pagé, am vergangenen Wochenende beim Besuch in Schwenningen.

Mit dieser Bezeichnung kann man getrost auch den SERC-Kapitän Steve Larkin titulieren. Larkin erzielte 2019 im Play-off-Finale gegen München den entscheidenden Treffer zur deutschen Meisterschaft für die Adler Mannheim. „Play-offs sind in erster Linie ein ganz großes Teamerlebnis, das es zu genießen gilt“, so der 33-jährige Verteidiger. Bislang habe er den jüngeren Spielern bezüglich dieser „schönsten Zeit des Jahres“ aber noch keine speziellen Tipps geben müssen. „Ich denke, das kommt dann möglicherweise, wenn die Serie läuft. Grundsätzlich ist es aber gut, immer gewisse Balance zu halten, in den Gefühlen nicht zu weit oben, aber auch nicht unten zu sein.“

Weniger die Anspannung, viel mehr die Vorfreude auf das erste Play-off-Viertelfinale am Neckarursprung um die deutsche Meisterschaft seit 29 Jahren stehe im Vordergrund. Auch die Fans in Schwenningen sind heiß wie Frittenfett. Die Tickets für die ersten beiden Heimspiel im Viertelfinalduell gegen Straubing waren in fünf Minuten ausverkauft. Das sorgte für Unmut. „Was sollen wir machen, wenn die Anfrage so hoch ist, dass wir für ein Spiel 30.000 Karten verkaufen könnten, es aber nur 5000 Plätze gibt?“, sagt Stefan Wagner. Der Wild Wings-Geschäftsführer, der im Dezember 2022 an den Neckarursprung zurückkehrte, hat maßgeblichen Anteil am Höhenflug der Wildschwäne. Er verpflichtete den Münchner Meister-Co-Trainer Walker als Chefcoach und stellte mit ihm eine passende Mannschaft zusammen. Wagner: „Es ist ein tolles Gefühl, oft wurden in der Vergangenheit um diese Zeit in Schwenningen die Rückflüge gebucht, jetzt freuen wir uns alle auf die Play-offs. Ich hoffe, dass die Saison für uns noch lange geht.“

Das Team wurde auch speziell im Blick auf die kleinere Eisfläche in Schwenningen, die als einzige in der DEL NHL-Maße besitzt, zusammengestellt. Die Wild Wings betrieben vor allem in der Helios-Arena erfolgreich aggressives Forechecking. Der SERC gewann 20 seiner 26 Heimspiele, holte auf eigenem Eis 59 Punkte, so viel wie kein anderes Team in der DEL. „Es treffen zwei starke Mannschaften aufeinander. Beide sind sehr heimstark. Wir versuchen unseren Vorteil des ersten Heimrechts zu nutzen“, sagt Tom Pokel. Der Tigers-Trainer, der 2001/02 in Schwenningen „Assi“ von Coach Kim Collins war, in der Folgesaison als SERC-Headcoach aber bereits nach wenigen Wochen entlassen wurde, ist seit der Saison 2017/18 in Straubing und hat den Niederbayern durchaus Erfolg beschert.

Der 51-Jährige Walker freut sich mit Blick auf die Play-offs vor allem: „Auf eine Weiterentwicklung der Mannschaft und auf die elektrifizierende Stimmung, die unsere Fans verbreiten.“ Seinen eigenen Jungs rät der Kanadier, die Abläufe in den Play-offs gegenüber den normalen Spielen nicht zu verändern, eine positive Atmosphäre sei ohnehin vorhanden. Und so werden die Wild Wings gegenüber dem normalen Ablaufplan eines Punktespiels nichts ändern. Sie werden am Freitagmorgen noch in Schwenningen trainieren, dann zur Mittagszeit die 440 Kilometer nach Straubing unter die Busräder nehmen und in der Gäubodenstadt übernachten. Am Samstagmorgen gibt es noch ein Training im Straubinger Eisstadion am Pulverturm. Um 16 Uhr fällt dann der Puck im ausverkauften Stadion. Die Aufstellung will Walker nicht verraten.

Die Wild Wings setzen auf ihren Toptorwart Joacim Eriksson. Der 33-jährige Schwede spielte diese Saison aggressiver und besser den je. Im Schwenninger Sturm soll es die Topreihe um die Kanadier Kyle Platzer und Zach Senyshny sowie Nationalstürmer Alexander Karachun richten. Man darf gespannt sein, wie die Schwäne mit der Härte der Straubinger umgehen werden. Es dürfte interessant sein zu sehen, wie gerade Platzer und Senyshyn, die mehr als Techniker und Feingeister bekannt sind, mit extrahartem Play-off-Eishockey, möglicherweise sogar etwas schmutzigem Hockey, zurechtkommen. Larkin versichert: „Wir sind auf ein emotionales Duell gegen Straubing eingestellt.“ Walker: „Es gilt die Emotionen auch zu kontrollieren, von der Strafbank weg zu bleiben. Wir brauchen für diese Serie einen langen Atem, sie wird nicht in den ersten fünf Minuten des ersten Spiels entschieden.“