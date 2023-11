Wild Wings wollen unter die Top sechs

Die Wild Wings gastieren nach der Länderspielpause am Donnerstag, 18 Uhr, bei den Grizzly Wolfsburg und empfangen am Sonntag, 15.15 Uhr, den deutschen Meister EHC Red Bull München.

Nach der Deutschland-Cup-Pause geht es für die Wild Wings nun in der DEL weiter. „Am Sonntag und Montag haben wir eher leichter trainiert, um wieder reinzukommen. Am Dienstag standen dann spielähnliche Situation auf dem Programm“, so Steve Walker. Der SERC-Cheftrainer weilte ein paar Tage bei seiner Familie in Kanada. Und er hat seinen 22-jährigen Sohn Ben mit an den Neckarursprung gebracht. Ben Walker wird ein dreimonatiges Praktikum bei den Wild Wings im Bereich Athletik- und Fitnesscoaching machen. Er wird dabei auch seine eigenen Ideen, die er unter anderem im Boxsport sammelte, einbringen und nicht nur an die Profis, sondern auch an die U20-Spieler der Wild Wings Future weitergeben.

„Wir haben gut trainiert, sind jetzt wieder für die Punktspiele bereit“, sagt Stürmer Boaz Bassen. Bisauf Sebastian Uvira, der nach seinem Fußbruch noch etliche Wochen ausfällt und Filip Reisnecker, der nach seiner Handverletzung zwar schon wieder mittrainiert, aber laut Walker frühestens in einer Woche einsatzfähig ist, werden alle Spieler die Fahrt nach Wolfsburg die am Mittwochmorgen startet, mitmachen. Das bedeutet, Kapitän Thomas Larkin ist wieder an Bord. „Thomas trainiert seit Freitag wieder und ist für Wolfsburg eine Option“, sagt Walker über den Topverteidiger. Das Tor in Wolfsburg wird Joacim Eriksson hüten, wer gegen München zwischen den Pfosten steht, ließ der Coach noch offen. „Cody Brenner hat es verdient, wieder zu spielen und wird wieder spielen. Wann dies der Fall ist, werden wir sehen“, so Walker.

Gastgeber Grizzlys Wolfsburg ist mit 30 Punkten aus 18 Spielen Tabellensechster, hat also den letzten Platz, der zur direkten Play-off-Viertelfinalteilnahme berechtigt, inne. Schwenningen ist aber mit nur einem Zähler weniger Siebter, Eriksson und Co. würden mit einem Sieg also an dem direkten Rivalen vorbeiziehen. Die Wolfsburger hatten sich insgeheim sicherlich etwas mehr ausgerechnet. Im Prinzip ist die Truppe von Trainer Mike Stewart aber fast im Soll. So fehlt auf Rang vier, den Meister München einnimmt, nur ein Punkt. Die Grizzlys holten auswärts mit 14 Zählern fast so viele Punkte wie zu Hause (16). Matthew White, Neuzugang von den Eisbären Berlin, schlug voll ein und ist mit 17 Punkten (sieben Tore/zehn Assists) Topscorer.

Auch Chris Wilkie, der vom Absteiger Bietigheim Steelers in die VW-Stadt kam, konnte überzeugen, ist mit neun Treffern bester Torjäger. Ex-Nationalstürmer Gerrit Fauser kommt hingegen einfach nicht in Schwung, saß meist als überzähliger Akteur auf der Tribüne.

Und dann gab es diese Woche einen Paukenschlag bei den Grizzlys: Sebastian Furchner verlässt nach 15 Jahren als Spieler und zuletzt als Teammanager Wolfsburg und schließt sich den Fischtown Pinguins in Bremerhaven an. Dort verstärkt er das Management um Alfred Prey und Geschäftsführer Hauke Hassel-bring. Im ersten Aufeinandertreffen mit den Wild Wings bezogen die Wolfsburger am 24. September eine 0:5-Klatsche am Bauchenberg. Walker: „Wolfsburg ist ein starkes Team mit einem starken Torwart Dustin Strahlmeier, der gerne über sich hinauswächst. Man kann ihn aber auch mal auf dem falschen Fuß erwischen. Wichtig ist, dass wir über 60 Minuten voll konzentriert sind ‐ dies war in den letzten Auswärtsspielen nicht der Fall.“

Am Sonntag, 15.15 Uhr (live im frei empfangbaren Servus TV) treffen die Wild Wings in der Helios-Arena auf den EHC Red Bull München. Der Meister hatte unter seinem neuen Trainer Toni Söderholm doch etwas Startschwierigkeiten und ist mit 31 Zählern aus 18 Begegnungen Vierter. Vor allem auswärts hatten die Münchner so ihre Mühe, holten in fremden Stadien nur zehn Zähler. Die erste Partie am Bauchenberg hatten sie am 20. Oktober mit 1:3 verloren. Schwenningen-Schreck Trevor Parkes präsentiert sich aber auch dieser Runde gefährlich, ist mit 13 Punkten (sieben Treffer/sechs Beihilfen) Topscorer des Dosenklubs.

Viel Luft nach oben ist hingegen noch beim schwedischen Verteidiger Adam Almquist, der vom EV Zug kam und bislang in der Isarmetropole nicht überzeugen konnte. Beobachter in München sehen die Spieler durch das Söderholm-System etwas ihrer Freiheit beraubt, die sich noch unter dem Duo Don Jackson/Steve Walker hatten. Walker: „Vielleicht ist das System, das Toni spielen lässt, nun noch etwas detaillierter und es besteht die Gefahr, in Passivität abzugleiten. Mein System soll die Spieler in die richtige Position bringen, sie schützen, damit sie dann auch die Freiheit haben, Eishockey zu spielen.“

Wo geht die Reise der Wild Wings bis zum Jahresende hin? Bassen: „Wir sind gut, ich sehe uns unter den Top sechs. Auf unserer eigenen kleinen Eisfläche sind wir so stark, wir müssen uns lediglich noch auswärts verbessern.“ Und im Überzahlspiel haben die Wild Wings auch noch Luft nach oben. Walker wird im Powerplay dennoch keine personellen Veränderungen vornehmen. „Es braucht aus meiner Sicht keine Umstellungen. Das Überzahlspiel war gegen Köln schon sehr gut. Nur haben wir halt nicht das Tor, sondern Pfosten und Latte getroffen“, erklärt Chefcoach Walker.