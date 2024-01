Wild Wings verspielen 2:0-Führung

Die Wild Wings haben am Freitag vor 5104 Zuschauern gegen die Löwen Frankfurt unglücklich mit 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) nach Penaltyschießen verloren. Die Schwenninger verspielten eine 2:0-Führung.

SERC-Trainer Steve Walker vertraute derselben Mannschaft die am vergangenen Sonntag in Ingolstadt mit 5:3 siegte. Die Wildschwäne gingen von Beginn an ein hohes Tempo. Der neue Frankfurter Torwart, der slowakische Altinternationale Julius Hudacek, wie Joacim Eriksson Rechtsfänger, war aber auf dem Posten. In der siebten Minute gingen die Einheimischen jedoch verdientermaßen in Führung. Die Schwenninger liefen zwei auf eins, Tylor Spink passte zu Sebastian Uvira und der Stürmer versenkte an seinem 31. Geburtstag den Puck unhaltbar. Auf der anderen Seite blieb Eriksson gegen Daniel Wirt Sieger. Anschließend Powerplay für die Wild Wings, doch das Überzahlspiel war nicht gut genug. Zach Senyshyn besaß die Möglichkeit zum 2:0, die Scheibe hüpfte letztlich aber nicht in den Löwen-Kasten.

Uvira vergab im zweiten Drittel eine gute Möglichkeit das Spielergebnis zu erhöhen. Die Schwäne wurden dann aber etwas zu passiv. Und den Gastgebern passierten Abspiel- und Stockfehler. So brachten sie Frankfurt ins Spiel. Alex Trivellato verlor an der gegnerischen blauen Linie den Puck, Sensyhn konnte in höchster Not Brace die Scheibe gerade noch vom Schläger nehmen. Anschließend wieder ein Fehler von Trivellato, der zwei Strafminuten kassierte. Ken Andre Olimb ackerte in Unterzahl aber überragend und durch dieses gute Penalty-killing bekamen die Wild Wings das Momentum zurück.

Und so fiel im dritten Drittel das 2:0. Es war ein herrlicher Treffer, Phil Hungerecker legte Daniel Pfaffengut auf und der netzte ein. Olimb hatte dann bei einem Break das 3:0 auf dem Schläger vergab aber. Dann erneut Überzahlspiel für Schwenningen. Diesmal lief die Scheibe gut, alleine es fehlte der erfolgreiche Abschluss. Als die Wild Wings bei fünf gegen fünf Feldspieler den Puck nicht hinten herausbrachten, lochte Cody Kunyk zum Anschlusstreffer ein. Und es kam noch besser für die Hessen, nur 52 Sekunden später traf Julian Napravnik zum 2:2. Löwen-Topscorer Maksim Matushkin hatte gar den Frankfurter Siegtreffer auf dem Schläger, das wäre aber des Guten zuviel gewesen. Auf der anderen Seite vergab Kyle Platzer.

Es ging in die Verlängerung. Die war ausgeglichen und spannend, aber es fielen keine Treffer. Das Penaltyschießen musste über Sieg und Niederlage entscheiden. Die ersten sechs Schützen trafen allesamt nicht. Dominik Bokk war dann aber für Frankfurt erfolgreich und sicherte den Hessen den Sieg.

Am Sonntag, 16.30 Uhr empfangen die Wild Wings am „Schools day“ die Augsburger Panther.