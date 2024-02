Wild Wings verlieren in Nürnberg 2:3

Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag bei den Nürnberg Ice Tigers knapp 2:3 (0:1, 0:0, 2:2) verloren. Die Tore von Daniel Pfaffengut und Kyle Platzer waren zu wenig.

Will Weber kehrte bei den Wild Wings nach seiner Sperre wieder für Johannes Huß in die Verteidigung zurück. Stürmer Max Görtz spielte anstelle von Ken André Olimb.

Griffiger waren aber zuerst einmal die Nürnberger, die am Freitag im Abstiegskampf mit einem 4:1-Sieg in Iserlohn ein Zeichen gesetzt hatten. Elis Hede zog ab, SERC-Goalie Joacim Eriksson war aber auf dem Posten. Auch Tim Fleischer brachte die Scheibe nicht am Schwenninger Schlussmann vorbei. Auf der anderen Seite prüfte Kyle Platzer den Nürnberger Keeper Niklas Treutle. In der 16. Minute gingen die Ice Tigers nicht unverdient in Führung. Topscorer Charlie Gerard hatte erfolgreich eingelocht.

Danach hatte Schwenningen Glück, dass Hede nur den Pfosten traf. Zum Ende des ersten Drittels bekamen die Wild Wings ein Überzahlspiel. Tyson Spink zog ab, Treutle vermochte aber zu klären.

Der agile Hede vergab zu Beginn des zweiten Drittels die Möglichkeit auf das 2:0. Dann hatten aber auch die Gäste mal eine gute Sequenz. Alex Trivellato brachte gefährliche Schüsse, der Puck wollte aber nicht über die Torlinie. Dann musste SERC-Kapitän Thomas Larkin in die Kühlbox. Das Powerplay der Franken war aber nicht gut genug. Bei fünf gegen fünf hatte nach einem schönen Spielzug Philip Feist den Ausgleich auf dem Schläger, scheiterte mit seinem Rückhandschuss jedoch an Treutle.

Dann gab es einen Schreckmoment für Schwenningen. Max Kislinger fiel auf das rechte Knie von Ben Marshall, der mit großen Schmerzen und verdrehtem Knie vom Eis geführt wurde. Ein Ausfall in der nun entscheidenden Saisonphase des SERC-Topverteidigers wäre extrem bitter gewesen. Doch ziemlich überraschend kam Marshall zum letzten Drittel wieder aufs Eis.

Daniel Pfaffengut bekam noch im zweiten Drittel zwei Minuten aufgebrummt. Als er gerade zurück von der Strafbank kam, bekam er den Puck, konnte die Scheibe aber nicht hinter Treutle versenken. Sebastian Uvira erhielt zwei plus zwei Strafminuten. Die Wild Wings überstanden die Unterzahl aber mit guter Arbeit. Und dann durften die Gäste in Überzahl ran. Und Schwenningen traf im Powerplay, Pfaffengut war mit einem platzierten Schuss erfolgreich, es hieß 1:1.

Doch die Lebkuchenstädter hatten die passende Antwort parat, Roman Kechter traf nur drei Minuten später zum 2:1. Und nur eine Minute später markierte Constantin Braun das 3:1. Doch der SERC gab sich noch nicht geschlagen. Zach Senyshyn legte wunderbar auf Platzer auf und dem gelang der direkte Anschluss. Die Zeit lief den Gästen aber davon. Am Ende zogen die Wild Wings den Torwart. Und die Ice Tigers kassierten noch eine Strafe.

Mit sechs gegen vier Feldspieler versuchten die Gäste doch noch auszugleichen. Doch der Puck wollte nicht mehr ins Netz. Pfaffengut nach der Schlusssirene: „Wir hatten genügend Chancen, waren aber nicht kaltschnäuzig genug. Niklas Treutle hat stark gehalten. Wir kriegen aber auch zu einfach die Gegentore.“

Tore: 1:0 16. Minute Gerard, 1:1 46. Pfaffengut, 2:1 49. Kechter, 3:1 50. Braun, 3:2 52. Platzer.