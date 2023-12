Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im letzten Spiel des Kalenderjahres am Samstag eine Niederlage hinnehmen müssen. Sie verloren am 33. Spieltag auswärts gegen die Augsburger Panther unglücklich 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) nach Penaltyschießen.

Die Wild Wings mussten auf Sebastian Uvira verzichten. Die Ligagesellschaft hat den Stürmer aufgrund von Vorkommnissen beim 5:1-Heimsieg am Donnerstag gegen Iserlohn unter anderem für zwei Spiele gesperrt. Nach verbüßter Sperre war hingegen Verteidiger Will Weber wieder an Bord. Und überraschend konnte auch Tylor Spink nach überstandener Beinverletzung wieder mitwirken.

Im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion herrschte am vorletzten Tag des Jahres tolle Stimmung. Beide Teams gingen von Beginn an hohes Tempo. Chris Collins zog ab, Schwenningens Torwart Joacim Eriksson war aber mit der Fanghand da. Auf der anderen Seite schoss Boaz Bassen, der sein 200. DEL-Spiel bestritt. Der Augsburger Goalie Markus Keller war aber auf dem Posten. Arkadiusz Dziambor kassierte eine Zweiminutenstrafe. Die Wild Wings konterten in Unterzahl. Max Görtz zog ab, Keller ließ prallen und Ken Andre Olimb vermochte sein erstes Saisontor zu erzielen (15.). Doch nur 61 Sekunden später kam Augsburg zum Ausgleich durch Jere Karjalainen.

Im Mittelabschnitt ging Schwenningen erneut in Führung. Philip Feist war einen Schritt schneller als sein Gegenspieler und verbuchte seinen dritten Saisontreffer. Die Wild Wings waren danach am Drücker, arbeiteten nach hinten gut. Daniel Pfaffengut schoss, Keller hielt mit der Fanghand. Chris Brown brachte die Scheibe ebenfalls nicht unter. Auf der anderen Seite hatte dann aber auch Eriksson Glück, dass Tim Schüle nur den Pfosten traf.

Görtz hatte zu Beginn des dritten Drittels das 3:1 für Schwenningen auf dem Schläger, brachte die Scheibe aber nicht unter. Stattdessen markierte Augsburg den Ausgleich. Eriksson war bei dem Schuss von Otso Rantakari die Sicht verdeckt. In der Schlussphase musste Alexander Karachun auf die Strafbank. Die Gastgeber machten Druck, aber der Gast aus Schwenningen zeigte ein gutes Unterzahlspiel.

Es ging in die Verlängerung. Da vergab AEV-Topscorer Anrei Harkulinen bereits nach zehn Sekunden eine Breakmöglichkeit. In der 64. Minute war nach einem Konter Eriksson zur Stelle. 20 Sekunden vor Ablauf der „Overtime“ hatte Tylor Spink auf der anderen Seite mit einem Lattenschuss Pech.

Das Penaltyschießen musste über Sieg und Niederlage entscheiden. Eriksson hielt gegen Mitchell. Auf der anderen Seite verzog Görtz. Auch Esposito brachte die Scheibe nicht unter. Keller hielt gegen Spink. Collins traf gegen Eriksson. Keller wehrte gegen Pfaffengut ab und sicherte Augsburg den Sieg. Feist:

Im ersten Spiel des Jahres 2024 empfangen die Wild Wings am Dienstag, 2. Januar, 19.30 Uhr, den ERC Ingolstadt.