Wild Wings verlieren ersten Test gegen EHC Kloten 1:2

In der Trainingshalle in Kloten in der Schweiz lieferten sich die Schwenninger Wild Wings (weiße Trikots) und der EHC Kloten ein eng umkämpftes Duell. Schließlich verloren die Schwenninger nach Verlängerung das erste Vorbereitungsspiel auf die neue Saison 1:2

(Foto: IMAGO/Manuel Stefan )