Die Wild Wings zeigten sich glänzend erholt von ihrer Pleite in Ingolstadt gewannen am Sonntagabend zu Hause gegen die Grizzlys Wolfsburg überzeugend mit 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).

Vor der Partie wurde dem einstigen SERC-Eishockey-Obmann Hermann Benzing nachträglich zu seinem 90. Geburtstag auf dem Eis gratuliert.

Für Neu-Wolfsburger John Ramage gab es eine Rückkehr an den Neckarsprung. Der ehemalige Wild-Wings-Kapitän: „Es sind schon gemischte Gefühle und es ist eigenartig jetzt in der Gästekabine hier zu sein. Wir haben noch viele Freunde in Schwenningen.“

Pleite in Ingolstadt ist vergessen

Bei den Wild Wings rückte nach der 2:7-Pleite in Ingolstadt die Nummer eins, Joacim Eriksson für Cody Brenner wieder zwischen die Pfosten. Phil Hungerecker kam für Daniel Neumann in den vierten Sturm und Kai Zernikel rückte für Boaz Bassen ins Team. Für Johannes Huß verteidigte wieder Peter Spornberger.

Gerade mal 33 Sekunden waren gespielt, da lochte Tyson Spink auf Pass von Tylor Spink erfolgreich ein. Endlich hatten die Zwillinge in dieser Saison getroffen. Es braucht dann jedoch einige starke Paraden von Eriksson, um den Vorsprung zu halten.

In der elften Minute markierte Tylor Spink gegen Grizzlys-Goalie Dustin Strahlmeier das 2:0. Robert Kneisler kassierte zwei plus zwei Strafminuten, das Überzahlspiel des SERC war aber nicht gut genug. Im Mitteldrittel bekamen die Schwenninger erneut ein Powerplay. Zach Senyshyn zog aus der Halbdistanz direkt ab und der Ex-Schwenninger Keeper Strahlmeier war erneut geschlagen.

Überzahlspiel brachte nichts

Dann kassierte Alexander Karachun zwei Strafminuten. Das Überzahlspiel der Gäste war nicht schlecht, es fehlte aber der erfolgreiche Abschluss. Kaum waren die Wild Wings wieder komplett, nagelte Spornberger den Puck zum 4:0 ins Netz (30.). Ryan O'Connor hatte dann auf der anderen Seite mal eine gute Möglichkeit für Wolfsburg, Eriksson war aber wie gehabt zur Stelle. Grizzlys-Verteidiger Jimmy Martinovic kassierte wegen eine Checks gegen Kopf und Nacken von Tyson Spink fünf Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe. Tylor Spink bekam zwei Strafminuten. Thomas Larkin traf aber nur die Wolfsburger Latte.

Auch im Schlussdrittel wollten die Niedersachsen treffen, was nicht gelang. Kai Zernikel bekam noch eine Zweiminutenstrafe. Die Grizzlys versuchten es mit sechs gegen vier Feldspieler. Daniel Pfaffengut lochte aber ins verwaiste Gehäuse zum 5:0-Endstand ein.

Tore: 1:0 erste Minute Tyson Spink (Tylor Spink), 2:0 elfte Tylor Spink (Trivellato), 3:0 25. Senyshyn (Platzer), 4:0 30. Spornberger, 5:0 55. Pfaffengut.

Strafen: Schwenningen acht, Wolfsburg 13 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe Martinovic.

Schiedsrichter: Gordon Schukies (Herne) und Benjamin Hoppe (Bad Nauheim). Zuschauer: 3223.

