Wild Wings stehen vor entscheidenden Heimspielen

Die Wild Wings haben in der heißen Saisonphase am Wochenende zwei eminent wichtige Heimspiele: Sie empfangen am Freitag, 19.30 Uhr, Wolfsburg und am Sonntag, 14 Uhr, Bremerhaven.

Die Tabelle ist extrem eng. Schwenningen ist mit 76 Punkten aus 47 Spielen Tabellensechster. Die Grizzlys Wolfsburg landeten am Mittwoch im Heimspiel gegen Düsseldorf einen 9:4-Kantersieg, zogen an den Schwenningern vorbei und sind mit 78 Zählern aus ebenfalls 47 Begegnung Fünfter. Der dreifache Torschützte Chris Wilkie: „Wir haben gegen Düsseldorf mit viel Energie gespielt, viele Tore aus kurzer Entfernung erzielt. So müssen wir jetzt weiterspielen.“ Mit einem Sieg am Neckarursprung würden die Wolfsburger den Vorsprung auf Schwenningen ausbauen. Gewinnen allerdings die Gastgeber, ziehen sie in der Tabelle wieder an den VW-Städtern vorbei. SERC-Trainer Steve Walker: „Wir müssen und wir wollen Wolfsburg in der Tabelle überholen. Die Grizzlys haben mit den neun Toren eindrücklich ihre Offensivstärke unter Beweis gestellt.“ Walker fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Vielleicht hat Wolfsburg ja in der wilden Partie gegen Düsseldorf sein Pulver schon verschossen.“

Die Bilanz der Schwenninger gegen die Grizzlys ist positiv: Am 24. September gewann der SERC daheim klar mit 5:0. Am 16. November siegten die Wild Wings in Wolfsburg knapp mit 4:3 nach Verlängerung. Lediglich zuletzt, am 19. Januar, blieb Wolfsburg daheim mit 2:1 Sieger, die Wild Wings waren in erster Linie an ihrem überragend haltenden ehemaligen Torwart Dustin Strahlmeier gescheitert. Topscorer der Grizzlys ist der US-Amerikaner Andy Miele mit 41 Zählern (zwölf Treffer/29 Beihilfen). Walker will in seinem Team nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen (3:7 in München, 2:3 in Nürnberg) Umstellungen vornehmen. „Wir haben einige Fehler gemacht, die Systemtreue war nicht immer da. Außerdem brauchen wir wieder mehr Tempo in unserem Spiel.“

Möglich erscheint, dass der Schwenninger Zampano versucht, Phil Hungerecker mit einem Reihenwechsel wieder besser in Schwung zu bringen. Der 29-Jährige Angreifer hat seit dem 4. Februar keinen Scorerpunkt mehr verbucht. Daryl Boyle ist in der Abwehr gesetzt. Boyle mit Blick auf das Wochenende: „Alle Spiele, die jetzt noch kommen, sind wichtig und schwer. Wir wollen unter die ersten sechs, also müssen wir entsprechend punkten. Da gilt es jeweils, über 60 Minuten konzentriert und fokussiert zu sein.“

Am Sonntag geht es für die Schwenninger gegen Bremerhaven. Die Fischtown Pinguins, die am Freitag Düsseldorf empfangen, sind mit 92 Punkten aus 46 Spielen Tabellenzweiter. Sie haben aber zwei Partien weniger als Spitzenreiter Berlin absolviert. Und haben angesichts von vier Zählern Rückstand auf die Eisbären somit die „Doppelrunden-Meisterschaft“ in eigener Hand. Dazu sollte in Schwenningen ein Sieg her. Bis auf zweimal haben die Bremerhavener am Neckarursprung in der DEL-Historie stets gepunktet.

Die Fischtown Pinguins fuhren zuletzt ein Sechs-Punkte-Wochenende ein, siegten daheim gegen Straubing mit 5:3 und gewannen in Wolfsburg mit 3:2. Die Kräfteverhältnisse sprechen für die Wild Wings, die am Wochenende überhaupt keine Reisestress haben, während Wolfsburg auch noch am Mittwoch ran musste und Bremerhaven für die 800 Kilometer lange Fahrt an den Bauchenberg den kompletten Samstag auf der Autobahn verbringt. Die Pinguins haben zum Ende der Transferperiode noch den slowenischen Nationalverteidiger Blaz Gregorc verpflichtet. Der 34-jährige 1,90-Meter-Mann, der von den Graz 99ers kam, fügte sich mit einem Tor und einer Vorlage gegen Wolfsburg gleich ein. Topscorer ist sein Landsmann Ziga Jeglic mit 44 Punkten (13 Tore/31 Assists).

Die Bilanz des SERC gegen die Fischtown Pinguins ist negativ, alle drei Saisonspiele gingen verloren. Am 1. Oktober gab es mit einem 6:0 in Bremerhaven die höchste Pleite der laufenden Spielzeit, am 3. Dezember verloren die Schwenninger an der Wesermündung mit 1:4, und am 23. Dezember gab es eine 1:2-Heimniederlage. Walker: „Bremerhaven ist defensiv enorm stark. Die nehmen dir die Torchancen extrem gut weg, das müssen wir diesmal verhindern. Wir müssen unser bestes Hockey spielen.“ Am Freitag wird Joacim Eriksson das Schwenninger Tor hüten, wer am Sonntag zwischen den Pfosten steht, ließ Walker noch offen.