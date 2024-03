Wild Wings stehen im Play-Off-Viertelfinale

Die Schwenninger Wild Wings haben am 51. Spieltag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Straubing Tigers mit 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) geschlagen und stehen damit im Play-off-Viertelfinale gegen Straubing.

Wild-Wings-Trainer Steve Walker ließ sein Team, das am Freitag in Mannheim 4:1 gewann, unverändert auflaufen. Die Wild Wings begannen druckvoll, Tylor Spink und Daniel Neumann brachten den Puck aber nicht an Torhüter Hunter Miska vorbei. Stephan Daschner kassierte zwar eine zwei Strafminuten, das Powerplay der Schwenninger war aber schwach. Straubing hielt dann sehr gut die eigene blaue Linie. Die zweikampfstarken Niederbayern kamen auch zu Chancen. Adrian Klein und Cody Lampl scheiterten aber an Joacim Eriksson. Auf der anderen Seite ließen dann noch Ken Andre Olimb und Phil Hungerecker gute Möglichkeiten für die Schwenninger aus.

Im zweiten Drittel ging Straubing in Führung. Nicolas Mattinen war aus kurzer Entfernung erfolgreich. Will Weber vergab anschließend die Chance zum Ausgleich, ehe sich Justin Scott in Überzahl zu leicht durch die Schwenninger Defensive durchsetzte, auf Tyler Sheehy passte, der das 0:2 erzielte. Es folgte ein Überzahlspiel für die Hausherren. Scott brach der Schläger. Die Einheimischen spielten das Powerplay stark aus und Daniel Pfaffengut gelang per Direktschuss nach Querpass von Platzer der Anschluss. Kurz vor Ablauf des Mitteldrittels gelang Wild-Wings-Verteidiger Ben Marshall mit einem herrlichen Handgelenkschuss das 2:2.

Platzer besaß gleich zu Beginn des dritten Drittels die Chance auf das 3:2, vergab aber. In der 46. Minute gelang den Schwenningern aber die Führung. Arkadiusz Dziambor war per Handgelenkschuss erfolgreich. Aufregung machte sich breit, als Cody Brenner für Eriksson im Schwenninger Kasten stand. Eriksson war wohl regelwidrig während einer Unterbrechung zur Bank gefahren, musste einen Wechsel draußen bleiben. Tyson Spink hatte die Vorentscheidung auf dem Schläger, traf aber nur die Latte. Die Wild Wings retteten aber den knappen Vorsprung über die Zeit.

Damit sind die Schwenninger für das Play-off-Viertelfinale, das in zwei Wochen beginnt, qualifiziert. Die Wild Wings treffen als Sechster auf den Dritten, Straubing Tigers. Die Niederbayern haben das erste Heimrecht.

Tore: 0:1 24. Minute Mattinen, 0:2 29. Sheehy, 2:1 35. Pfaffengut, 2:2 40. Marshall, 3:2 46. Dziambor. Strafen: Schwenningen sechs, Straubing zehn Minuten. Schiedsrichter: Lasse Kopitz (IserlohIn) und Martin Frano (Tschechische Republik). Zuschauer: 5030 (ausverkauft).