Villingen-Schwenningen

Wild Wings sind beim Bodensee–Cup erfolglos

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 3 min

Bereits das Testspiel vor dem Bodensee-Cup gegen den EHC Kloten verkloren die Schwenningen Wild Wings mit 1:2. (Foto: imago Images/Manuel Stefan/IMAGO/Manuel Stefan )

Die Wild Wings haben auch ihr zweites Spiel am Bodensee–Cup verloren unterlagen am Samstag in Kreuzlingen dem Turniersieger, dem schweizerischen B–Ligisten HC Thurgau mit 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

Veröffentlicht: 28.08.2023, 12:51 Von: Heinz Wittmann