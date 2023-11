Wild Wings schauen derzeit gern auf die Tabelle

Die Wild Wings gastieren am Freitag, 19.30 Uhr, beim Tabellennachbarn Löwen Frankfurt und empfangen am Sonntag, 19 Uhr, die Augsburger Panther. Trainer und Spieler schauen auf die Tabelle.

Die Wild Wings sind mit zwei Siegen, 4:3 nach Verlängerung in Wolfsburg und 3:2 nach Penaltyschießen gegen den deutschen Meister München, erfolgreich aus der Länderspielpause gestartet. Mit 33 Punkten aus 20 Partien rückten Joacim Eriksson und Co. auf Rang sechs vor, der die direkte Play-off-Viertelfinalteilnahme bedeuten würde.

Doch da wollen andere auch hin. So beispielsweise die Löwen Frankfurt die als Siebter nur über einen Zähler weniger verfügen. Die Hessen haben mit einem 3:2-Heimsieg gegen Straubing und einem 4:0-Erfolg in Bremerhaven gar das Maximum von sechs Punkten nach der Deutschland-Cup-Pause eingefahren. Löwen-Manager Franz-David Fritzmeier: „Das war ein perfektes Wochenende mit Siegen gegen zwei Top-Mannschaften der Liga. Kompliment an die Mannschaft und das Trainer-Team.“ Der US-Amerikanische Torwart in hessischen Diensten, Joe Cannata, hielt jeweils überragend. In der ersten Partie in Frankfurt am 3. Oktober waren die Wild Wings mit 3:5 unterlegen. „Damals war deutlich mehr für uns drin, wir hatten eine gute Vorstellung geboten, standen am Ende aber mit leeren Händen da. Wir müssen ihr aggressives Forechecking unterbinden. Es wird nicht einfach, aber wir wollen diesmal gewinnen“, sagt Steve Walker. Der SERC-Trainer verrät, dass er durchaus gerne auf die Tabelle schaut und es ihm gefällt, wenn die Wild Wings nach oben klettern. Indes, wenn man nun gegen einen Tabellennachbarn spielt, gehe man dennoch so wie in jedes andere Partie auch. Stürmer Tyson Spink pflichtet bei: „Die Einstellung muss gegen jeden Gegner dieselbe sein.“

Der Linksschütze unter den Zwillingen, der in der vergangenen Saison mit 50 Punkten (31 Tore/19 Assists) Schwenninger Top-scorer wurde, hat auch verletzungsbedingt noch nicht so viele Zähler, steht nun bei elf Punkten (fünf Treffer/sechs Beihilfen), traf zuletzt aber gegen München und versenkte am Ende auch den entscheidenden Penalty.

Bis auf den langzeitverletzten Sebastian Uvira sind bei den Wild Wings alle Mann an Bord. Auch Kapitän Thomas Larkin, der gegen München aufgrund der Belastungssteuerung geschont worden war. Jedoch wird Stürmer Filip Reisnecker beim Kooperationspartner Freiburg in der DEL2 eingesetzt. Der 22-Jährige soll Spielpraxis erhalten, wird möglicherweise länger für die Breisgauer auflaufen. Den Schwenninger Kasten wird in „Mainhattan“ Joacim Eriksson hüten.

Am Sonntag geben die Augsburger Panther ihre Visitenkarte in Helios-Arena ab. Den ersten Vergleich hatten die Schwenninger in der Fuggerstadt nach 2:0-Führung noch mit 2:5 verloren. Die Panther haben nach der Pause noch nicht gepunktet, unterlagen daheim den Eisbären Berlin und bei den Kölner Haien jeweils mit 2:3. Augsburg belegt mit 21 Zählern Rang elf, hat bereits sechs Punkte Rückstand auf den Zehnten Ingolstadt, der den letzten Pre-Play-off-Rang einnimmt. Die bayrischen Schwaben taten sich zuletzt am Neckarursprung schwer, blieben in den letzten drei Spielen dort ohne Torerfolg. Panther-Trainer und Manager Christof Kreutzer kehrt erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurück.