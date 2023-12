Wild Wings müssen zweite Heimniederlage hinnehmen

Am vergangenen Sonntag haben die Wild Wings gegen die Nürnberger Ice Tigers ihre zweite Heimniederlage in der laufenden Saison hinnehmen müssen. Am 26. Spieltag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlor das Eishockeyteam aus Schwenningen vor 4825 Zuschauern mit 3:4 (2:0, 0:3, 1:0, 0:1) nach Verlängerung.

Bei den Wild Wings hütete Cody Brenner den Kasten. Die Nummer eins, Joacim Eriksson, musste mit muskulären Problemen passen. Als Ersatztorwart fungierte Steve Majher von der Schwenninger U20. Verteidiger Will Weber fiel mit einer Oberkörperverletzung aus. Beide sind laut Wild-Wings-Pressesprecher Krischan Läubin am kommenden Wochenende aber möglicherweise wieder spielbereit.

Die Partie war von Beginn an von beiden Seiten äußerst hart geführt, es gab ständig Nickligkeiten, vor allem von Nürnberger Seite. Die Franken versuchten mit teils unfairen Mitteln den Neckarstädtern den Schneid abzukaufen. Die Torhüter Brenner, und auf der Gegenseite Leon Hungerecker, machten aber einen guten Job. In der neunten Minute musste sich dann aber der Nürnberger Schlussmann geschlagen geben. Thomas Larkin war mit einem fulminanten Schlagschuss erfolgreich. Nach einem Fehler von Schwenningens Verteidiger Ben Marshall rettete Brenner gegen den Ex-Schwenninger Daniel Schmölz. Zum Ende des ersten Drittels agierten die Schwenninger in doppelter Überzahl, brachten die Scheibe jedoch nicht unter. In einfacher Überzahl fiel dagegen das verdiente 2:0. Daniel Pfaffengut bejubelte sein zehntes Saisontor.

Die Gastgeber kamen schläfrig aus der Kabine. So hatte Schmölz keine Mühe in der 22. Minute den Anschluss zu erzielen. Der Nürnberger Torjäger zeigte sich in der 28. Minute auch für den Ausgleich verantwortlich. Charlie Girard verpasste die mögliche Führung der Ice Tigers. Diese fiel dann in der 35. Minute. Lukas Ribarik stand vor dem Schwenninger Kasten frei und netzte ein. Daryl Boyle, der vor der Partie für sein 700. DEL-Spiel geehrt wurde, zog ab, Hungerecker war aber auf dem Posten. Dann gab es ein neuerliches Überzahlspiel von Schwenningen. Kyle Platzer traf aber nur den Pfosten.

Der ehemalige Schwenninger Stürmerstar und Kapitän Mark MacKay der derzeit aus Kanada einen Besuch am Neckarursprung absolviert, sah zu Beginn des dritten Drittels dann wieder wachere Wild Wings. Nur die Offensivaktionen waren nicht zwingend genug. Die Zeit lief den Schwenninger Wild Wings davon. Danjo Leonhardt hatte bei einem Break das 4:2 für die Nürnberger markiert. Dann fiel doch der Ausgleich. Die Schwenninger gewannen das Bully und Zach Senyshyn hämmerte den Puck in den Winkel (53.).

Es ging in die Verlängerung. Hier hatten die Ice Tigers das bessere Ende für sich. Elis Hede traf ins Schwarze.

Tore: 1:0 neunte Minute Larkin, 2:0 20. Pfaffengut, 2:1 22. Schmölz, 2:2 28. Schmölz, 2:3 35. Ribarik, 3:3 53. Senyshyn, 3:4 62. Hede.

Strafen: Schwenningen acht, Nürnberg 14 Minuten.

Schiedsrichter: Kilian Hinterdobler (Bad Tölz) und Roman Gofman (Russland).

Zuschauer: 4825. (wit)