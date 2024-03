Wild Wings leisten sich zum Play-off-Start zu viele Fehler

Die Wild Wings sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einer Niederlage ins Play-off-Viertelfinale gestartet. Die Schwenninger machten auswärts zu viele Fehler und verloren am Samstag bei den Straubing Tigers 2:5 (0:0, 1:3, 1:2).

Die Stimmung bei den rund 450 mitgereisten Wild-Wings-Fans war vor Spielbeginn am vergangenen Samstag prächtig: „Hurra, hurra die Schwenninger sind da!“, sangen die Anhänger erwartungsfroh, während Schwenningens Trainer Steve Walker exakt der Mannschaft vertraute, die Straubing vor zwei Wochen mit 3:2 geschlagen hatte. Stürmer Sebastian Uvira hatte seine Oberkörperverletzung überwunden und konnte mitwirken.

Das erste Drittel war sehr intensiv und von Taktik geprägt. Tore fielen keine. Der erst 21-jährige Goalie Tim Bugl, der vor Routinier Hunter Miska von Straubings Trainer Tom Pokel den Vorzug erhielt, musste gegen Zach Senyshyn abwehren. Auf der anderen Seite hielt der 33-Jährige Joacim Eriksson gegen Tim Brunnhuber. Kyle Platzer enteilte im weiteren Spielverlauf dem Straubinger JC Lipon, Bugl war aber auf dem Posten. Ganz wichtig war für die Hausherren, dass der 961-fache NHL-Verteidiger Justin Braun einen Pass von Senyshyn abfangen konnte, denn Platzer wäre in der Mitte freigestanden. „Wir haben ein gutes und solides erstes Drittel gespielt, das 0:0 geht in Ordnung“, befand Wild-Wings-Stürmer Daniel Neumann nach 20 Minuten.

Das zweite Drittel brachte dann aber jede Menge Probleme für das Schwenninger Eishockeyteam. Zunächst hatten die Gäste noch Glück, dass Joshua Samanski knapp am Torpfosten vorbei schoss und dass Eriksson gegen den wiedergenesen Marcel Brandt auf dem Posten war. Aber dann kassierte das Team von Steve Walker in drei Minuten drei Tore. Nach einem Scheibenverlust von Thomas Larkin markierte Lipon das 1:0 (27.). Dann bekam Daniel Pfaffengut zwei Strafminuten aufgebrummt. Der DEL-Spieler des Jahres, Nicolas Mattinen, war zur Stelle und traf im Powerplay zum 2:0 (30.) Nur 51 Sekunden später spielte Platzer einen schlechten Pass und Lipon traf zum zweiten Mal. Immerhin, Chris Brown erzielte in der 35. Minute aus dem Nichts heraus das 1:3 und brachte damit Schwenningen zurück ins Spiel.

Philip Feist passte im dritten Drittel klug auf Ken Andre Olimb, der scheiterte aber an Bugl. Im Anschluss zog Will Weber ab und Alexander Karachun hielt listig seinen Schläger in den Schuss - es stand nur noch 3:2. Torhüter Eriksson musste dann jedoch erst einmal gegen Tyler Sheehy retten. Kurz darauf kriegte Brown eine Zweiminutenstrafe. Die Wild Wings zeigten diesmal aber ein gutes Unterzahlspiel. Larkin verpasste bei fünf gegen fünf Feldspieler den Ausgleich. Praktisch im Gegenzug schoss Mark Zengerle, den Abpraller von Eriksson münzte Braun in das 4:2 um. es folgte eine Strafe gegen Samanski. Die Wild Wings durften erstmals in Überzahl ran, ihr Powerplay war aber nicht gut genug. Dann bekam Phil Hungerecker völlig überflüssig zwei Minuten. Straubing spielte danach aber nur auf Puck halten.

Eine Minute und 44 Sekunden waren noch zu absolvieren, als die Schwenninger den Torwart zogen. Daryl Boyle verlor aber die Scheibe und Mark Zengerle traf in den leeren Schwenninger Kasten zur Entscheidung. Karachun verlor zum Schluss die Nerven, leistete sich einen Stockcheck gegen Mattinen und bekam dafür eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Karachun droht nun eine Sperre. Trainer Walker sagte nach Spielende: „Unser erstes Drittel war gut. Dann haben wir aber zu viele individuelle Fehler gemacht. Wir müssen von der Strafbank weg bleiben. Wir müssen lernen Play-off-Hockey zu spielen.“

Am Dienstag, 19, März um 19 Uhr, geht die Serie mit dem ersten Heimspiel der Wild Wings weiter.

Statistik

Tore: 1:0 (27.) Minute Lipon, 2:0 (30.) Mattinen, 3:0 (31.) Lipon, 3:1 (35.) Brown, 3:2 (44.) Karachun, 4:3 (53.) Braun, 5:3 59. Zengerle. - Strafen: Straubing zehn Minuten plus zehn Minuten Disziplinarstrafe Bradley; Schwenningen 17 Minuten plus zehn Minuten Disziplinarstrafe Pfaffengut plus Spieldauerdisziplinarstrafe Karachun. - Schiedsrichter: Reid Anderson (Kanada) und Kilian Hinterdobler (Bad Tölz). - Zuschauer: 5635 (ausverkauft).