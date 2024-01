Wild Wings klettern nach Sieg gegen Augsburg auf Platz vier

Die Wild Wings haben am Sonntag gegen die Augsburger Panther mit 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) gewonnen. Die Schwenninger Kufencracks sprangen damit auf den vierten Tabellenplatz.

Bei den Wild Wings gab es gegenüber der unglücklichen 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen gegen Frankfurt personelle Veränderungen. Für Philip Feist, der sich gegen Frankfurt eine Oberkörperprellung zuzog, laut Wild Wings Pressesprecher Krischan Läubin nächste Woche aber möglicherweise wieder mitwirken kann, spielte Filip Reisnecker. Für Boaz Bassen rückte Johannes Huß in die Verteidigung. München hatte am frühen Nachmittag mit 2:3 in Mannheim verloren, das bedeutete, mit einem Dreier gegen Augsburg würde Schwenningen auf Rang vier klettern. Am „Schools day“ von Wild-Wings-Hauptsponsor Karl Storz aus Tuttlingen unterstützen 450 Schülerinnen und Schüler zusätzlich die Schwenninger Kufencracks in der Helios-Arena.

Die Schwenninger begannen dann etwas nervös. Max Görtz, bekam an seinem 31. Geburtstag aber früh eine gute Torchance, AEV-Keeper Dennis Endras war jedoch auf dem Posten. Wenig später verfehlte Görtz dann auch noch das leere Tor. Schwenningen machte schließlich aber Druck. Alex Trivellato hatte mit einem Pfostenschuss Pech. In der 16. Minute gingen die Einheimischen in Führung. Alexander Karachun hatte im eigenen Drittel den Puck einem Augsburger abgenommen, lief einen Break und versenkte die Scheibe mit seinem 18. Saisontor.

Im Mitteldrittel bekam AEV-Topscorer Anrei Hakulinen eine gute Möglichkeit, scheiterte aber an Joacim Eriksson. Auf der anderen Seite brachten Trivellato und Daniel Neumann den Puck nicht an Endras vorbei. In der 28. Minute fiel das 2:0. Einen Zuckerpass von Karachun münzte Zach Senyshyn in sein neuntes Saisontor um. Dann wurden die Wild Wings zu passiv. Und das Überzahlspiel der Neckarstädter war schlecht. Das vermeintliche Anschlusstor der Panther von Nicholas Welsh fand wegen Torwartbehinderung nach Videobeweis keine Anerkennung. Als die Schwenninger nur zuschauten, markierte Matthew Puempel mit einem haltbaren Schuss das 2:1. Zachery Mitchell besaß im Schlussdrittel die Chance zum Ausgleich, Eriksson war aber zur Stelle. In der 45. Minute gelang Puempel gegen die Wild Wings, die nicht energisch genug angriffen, doch das 2:2 (45.). In der 52. Minute gingen die Schwenninger aber wieder in Führung, Pfaffengut hatte Uvira super aufgelegt. In der 55. Minute traf Pfaffengut zum umjubelten 4:2. Kyle Platzer traf noch in den leeren Augsburger Kasten zum Endstand.

Durch den Sieg sprangen die Wild Wings auf den vierten Tabellenplatz der im Play-off-Viertelfinale das erste Heimrecht bedeuten würde.

Tore: 1:0 16. Minute Karachun, 2:0 28. Senyshyn, 2:1 39. Puempel. 2:2 45. Puempel, 3:2 52. Uvira, 4:2 55. Pfaffengut. 5:2 60. Platzer