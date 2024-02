Die Wild Wings haben am Sonntag in der erneut ausverkauften Helios-Arena gegen das Spitzenteam Fischtown Pinguins Bremerhaven knapp mit 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) verloren.

Bei den Wild Wings fiel Verteidiger Alex Trivellato wegen muskulären Problemen am Rücken aus. Peter Spornberger musste überzählig draußen bleiben. Dafür rückten Boaz Bassen und Johannes Huß wieder ins Team. Phil Hungerecker spielte diesmal mit den Spink-Zwillingen in einer Reihe.

Beim Gast aus Bremerhaven, der am Freitag zu Hause gegen die Düsseldorfer EG nach 0:2-Rückstand noch mit 5:4 gewonnen hatte, fehlte unter anderen Topstürmer Miha Verlic. Phillip Bruggisser kassierte früh eine Zweiminutenstrafe. Kyle Platzer zog in Überzahl ab, Goalie Maximilian Franzreb war aber auf dem Posten. Bei fünf gegen fünf Feldspieler schoss der Bremerhavener Neuzugang Blasz Gregoric, Joacim Eriksson konnte aber abwehren. Die Gäste zeigten in der Folge ein sehr schnelles Umschaltspiel. In der zwölften Minute fiel das 0:1. Nino Kinder war aus kurzer Entfernung erfolgreich. Zach Senyshyn hatte nach einem Fehler der Norddeutschen die Chance zum Ausgleich, traf aber nicht. Dann zum Ende des ersten und zu Beginn des zweiten Drittels agierten die Wild Wings in doppelter Überzahl. Und die Wild Wings trafen. Senyshyn lochte in der 22. Minute mit seinem zwölften Saisontor ein.

In einfacher Überzahl ging jedoch Bremerhaven wieder in Führung. Jan Urbas traf gegen Eriksson. Sebastian Uvira hatte den neuerlichen Ausgleich auf dem Schläger, vergab aber. Dann wieder Powerplay für Schwenningen. Torwart Franzreb verlor seine Kelle, der SERC brachte die Scheibe aber nicht unter. Auch bei fünf gegen fünf war Hungerecker nicht erfolgreich.

„Uns fehlt es einfach an der Stockqualität“, urteilte die Schwenninger Torhüterlegende Matthias Hoppe auf der Tribüne. Dann erhielten die Gastgeber nach einem Foul von Franzreb einen Penalty. Chris Brown vergab aber. Auch Platzer scheiterte im Schlussdrittel am starken Bremerhavener Keeper. Huß nahm die Scheibe an statt direkt zu schießen, so hatte Franzreb keine Mühe.

Den Wild Wings lief die Zeit davon. Am Ende zogen die Schwenninger den Torwart. Der Puck wollte jedoch nicht mehr über die Torlinie. Es war für die Wild Wings die vierte Niederlage in Folge. Zum vierten Male in dieser Saison hatte man auch gegen Bremerhaven verloren.

Tore: 0:1 zwölfte Minute Kinder, 1:1 22. Senyshyn, 1:2 24. Urbas.