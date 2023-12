Wild Wings kämpfen mit vielen Ausfällen

Die Wild Wings genießen am Freitag, 19.30 Uhr, gegen Frankfurt Heimrecht und müssen am Sonntag, 14 Uhr, beim deutschen Meister München antreten. Schwenningen hat weiterhin viele Ausfälle.

„Wir werden am Wochenende voraussichtlich mit der selben Aufstellung wie zuletzt gegen Nürnberg antreten“, sagte SERC-Trainer Steve Walker am Donnerstag. Die Hoffnung war eigentlich bei den Wild Wings, dass Torwart Joacim Eriksson, der wegen muskulärer Probleme fehlte, und Verteidiger Will Weber (Oberkörperverletzung), möglicherweise auch Tylor Spink (Beinverletzung) zurückkehren. Sie fallen nun aber aus, genauso wie die beiden langzeitverletzten Sebastian Uvira (Fußbruch) und Tyson Spink (Handverletzung). „Die Ausfälle schweißen die Mannschaft noch mehr zusammen“, berichtet Stürmer Phil Hungerecker.

Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner hatte bereits am vergangenen Sonntag gegenüber unserer Zeitung eine Nachverpflichtung bis zum jetzigen Wochenende ausgeschlossen. Die Wild Wings verloren gegen Nürnberg mit 3:4 nach Verlängerung und sind mit mit 42 Zählern aus 26 Begegnungen Tabellensiebter. Frankfurt ist mit 38 Punkten aus 26 Spielen Tabellenneunter. Die Hessen unterlagen am vergangenen Wochenende beim Schlusslicht Iserlohn mit 2:5, siegten dann aber am Sonntag daheim gegen Düsseldorf mit 4:2. Dauerbrenner auf dem Eis, rund 25 Minuten pro Partie, ist das Verteidigerpaar Nummer eins, Maksim Matushkin und der Ex-Schwenninger Ville Lajunen. Beide bringen nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive viel. Matushkin ist mit zwölf Toren zusammen mit dem Straubinger Niclas Mattinen der treffsicherste Abwehrspieler der Liga. Lajunen hat vier Tore selbst geschossen und weitere elf vorbereitet. Top-scorer der Frankfurter ist Cody Kunyk mit 29 Punkten (elf Treffer/18 Assists).

Das erste Spiel in Frankfurt am 24. November gewann der SERC, nachdem er bereits mit 3:0 geführt hatte, mit 4:3 nach Verlängerung. Walker: „Wir müssen auf jeden Fall disziplinierter als im ersten Spiel gegen Frankfurt auftreten. Wir dürfen Frankfurt nicht so viele Möglichkeiten in der Offensive geben. Ihre ersten beiden Sturmreihen und die Verteidiger Matushkin und Lajunen sind sehr stark. Wir dürfen die nicht in den Fluss kommen lassen, müssen sie mit Defensivaufgaben beschäftigen.“

Der Kartenvorverkauf der Wild Wings lief erneut hervorragend, sodass gegen die Truppe aus „Mainhattan“ mit einer vollen Helios-Arena zu rechnen ist. Der ECH Red Bull München war vor dem bayrischen Derby am Donnerstagabend in Ingolstadt mit 45 Zählern aus 26 Partien Tabellenvierter. Die Mannen aus der Isar-Metropole siegten am vergangenen Freitag daheim gegen Wolfsburg mit 2:1, unterlagen aber am Sonntag beim Spitzenreiter Berlin mit 1:2 nach Penaltyschießen. Die Wild Wings konnten beide Heimspiele gegen den Meister gewinnen, am 20. Oktober mit 3:1 und am 19. November mit 3:2 nach Penaltyschießen. Topscorer der Münchner ist Patrick Hager mit 18 Punkten (drei Treffer/15 Beihilfen).

Walker mit Ausblick auf das Duell mit seinem Ex-Klub: „Wir haben München zweimal in dieser Saison geschlagen, die werden entsprechend bereit sein. Sie schaffen es seit einigen Wochen ihr Potential besser abzurufen. Ihre Qualität ist so groß, dass sie Wege finden, die Spiele zu gewinnen. Das wird eine extrem schwere und herausfordernde Aufgabe für uns.“

Cody Brenner wird beide Partien am Wochenende absolvieren, als Ersatztorwart steht wieder Steve Majher von der Schwenninger U20 zur Verfügung. Die guten Leistungen der Wild Wings in dieser Saison wecken bei anderen DEL-Klubs Begehrlichkeiten. So sind beispielsweise die deutschen Stürmer Daniel Pfaffengut und Hungerecker, deren Verträge zum Saisonende auslaufen, dem Vernehmen nach umworben. „Ich fühle mich in Schwenningen wohl. Vertragliche Dinge regelt mein Agent“, antwortete Hungerecker auf die Frage nach seinen Zukunftsplänen.