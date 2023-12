Die Wild Wings mussten auf Verteidiger Will Weber verzichten. Er hatte wegen eines Checks gegen den Kopf von Dominik Uher am Samstag bei der 1:2-Niederlage gegen Bremerhaven eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten. Der DEL-Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass sich Uher in einer schutzlosen Position befand, Weber keinen Versuch unternahm zum Puck zu gelangen und er eine Verletzung des Gegners in Kauf nahm.

Weber wurde für zwei Spiele gesperrt. Der 35-Jährige ist damit auch für die Heimpartie am Donnerstag, 19.30 Uhr, gegen Iserlohn nicht spielberechtigt.

Vorsichtiges Abtasten

Gegen Mannheim tasten sich beide Team im Derby zunächst ab. Dann kassierte Sebastian Uvira eine Zweiminutenstrafe. Die Scheibe sprang unglücklich für Goalie Joacim Eriksson vor dem Kasten und Tyler Gaudet versenkte sie zum 1:0 (7.). Bei fünf gegen fünf spielte Markus Hännikäinen keine zwei Minuten später einen langen Pass auf Daniel Fischbuch und der lochte zum 2:0 ein. Eriksson musste dann gegen Gaudet retten. Schwenningen war gar nicht im Spiel. Aus dem Nichts, kamen die Gäste zum Anschlusstreffer. Der Puck sprang hinten an das Plexiglas und Daniel Pfaffengut nahm ihn mit seinem zwölften Saisontor aus der Luft.

Nur Sekunden waren im zweiten Drittel gespielt, da hatten die Wild Wings Glück, dass Stefan Loibl nur das Lattenkreuz traf. Kurz darauf ein Puckverlust im eigenen Drittel der Mannheimer, Max Görtz zog ab, Felix Brückmann konnte aber überragend abwehren. Die verunsicherten Schiedsrichter gingen aber auch bei dieser klaren Szene raus zum Videobeweis.

Zündende Ideen fehlten

Anschließend Überzahlspiel für Schwenningen, dem Powerplay fehlten jedoch zündende Ideen. Mannheim blieb zunächst überlegen. Max Gilden scheiterte für die Hausherren an Eriksson. Dann musste SERC-Verteidiger Daryl Boyle auf das Sünderbänkchen. Die Adler zogen ein gutes Powerplay auf, die Schwäne arbeiteten aber auch in Unterzahl gut. Anschließend Überzahlspiel für die Wild Wings als David Wolf die Kühlbox besuchte. Das Powerplay der Gäste kam aber nicht in Schwung.

Kurz vor der Drittelende wäre bei fünf gegen fünf dennoch beinahe der schmeichelhafte Ausgleich gefallen. Filip Reisnecker hatte Ken André Olimb aufgelegt, der löffelte jedoch den Puck über den Kasten. In der 43. Minute sprang die Scheibe hingegen wieder unglücklich vor Eriksson und Jyrik Jokkipakka konnte das 3:1 bejubeln. Anschließend Überzahlspiel für Schwenningen. Alexander Karachun passte schön hinter dem gegnerischen Kasten auf Thomas Larkin und der stellte den direkten Anschluss her.

Hungerecker trifft in verwaisten Kasten

Die Schwenninger wurden nun stärker. Pfaffengut gab auf Hungerecker und der markierte im Nachfassen den Ausgleich. Zwei Minuten später lagen die Gäste plötzlich vorne. Boyle konnte nach einem feinen Spielzug erfolgreich einnetzen. Zwei Minuten vor Schluss zogen die Adler den Torwart. Eine Minute und elf Sekunden vor Schluss traf aber Hungerecker in den verwaisten leeren Mannheimer Kasten zur Entscheidung. „Hier regiert der ERC!“ skandierten die vielen glückseligen mitgereisten Schwenninger Fans in der SAP-Arena. Die Wild Wings überflügelten die Adler in der Tabelle. SERC-Kapitän Larkin: „Wir waren zunächst etwas zu abwartend. Wir haben dann aber ein tolles Comeback gezeigt. Die Erleichterung ist groß, die drei Punkte sind sehr wichtig für uns.“

Tore, Strafen, Zuschauer

Tore: 1:0 siebte Minute Gaudet, 2:0 neunte Fischbuch, 2:1 17. Pfaffengut, 3:1 43. Jokipakka, 3:2 45. Larkin, 3:3 51. Hungerecker, 3:4 53. Boyle, 3:5 59. Hungerecker.

Strafen: Mannheim acht, Schwenningen sechs Minuten.

Schiedsrichter: Martin Frano (Tschechische Republik) und Roman Gofman (Russland).

Zuschauer: 12212.