Wild Wings fehlen gegen Meister München Kraft und Disziplin

Müde Wild Wings haben am Sonntag beim deutschen Meister EHC Red Bull München vor 5522 Zuschauern mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) verloren. Schwenningen wirkte müde, es mangelte auch an Disziplin.

Die Wild Wings traten in derselben Aufstellung wie am Freitag beim 6:3-Sieg gegen Frankfurt an. Der 32-jährige US-amerikanische Stürmerneuzugang Chris Brown, der von Bratislava nach Schwenningen wechselt, wird erstmals am kommenden Donnerstag im Auswärtsspiel in Straubing für die Schwenninger auflaufen. Bei München fehlte Nationaltorwart Mathias Niederberger krankheitsbedingt, für ihn hütete Daniel Allavena den Kasten.

Nach einem Puckverlust von Ben Fischer besaß SERC-Stürmer Ken Andre Olimb eine erste Möglichkeit, kam aber nicht zum Abschluss. Einige hundert mitgereiste Schwenninger Fans hatten das Olympia-Eisstadion akustisch im Griff. Daniel Pfaffengut holte dann eine Strafe raus, musste aber umstritten selbst wegen angeblicher Behinderung in die Kühlbox. Dann kassierte auch noch Johannes Huß eine Zweiminutenstrafe. Ben Smith schoss jedoch neben den von Cody Brenner gehüteten Gästekasten.

In der 17. Minute ging der deutsche Meister dann aber doch in Führung. Christopher DeSousa lochte nach feinem Zuspiel von Maximilian Kastner ein (20.). Zu Beginn des zweiten Drittels erhielt Arkadiusz Dziambor eine Zweiminutenstrafe. Das Überzahlspiel der Bayern war aber nicht präzise genug. Bei fünf gegen fünf Feldspieler fiel freilich das 2:0. Austin Ortega hatte die Scheibe schön zum Tor gebracht und mit zweifachem Nachstochern brachte Smith den Puck über die Linie. Brenner musste kurz darauf das mögliche 3:0 gegen DeSousa verhindern. Dann wurde Alex Trivellato von den Schiris in die Kühlbox geschickte. Brenner klärte gegen Smith. Auf der anderen Seite vergab Alexander Karachun nach einem Fehler im Spielaufbau der Münchner den möglichen Anschlusstreffer.

In der 43. Minute dann endlich das erste Powerplay für die Wild Wings, Ryan McKiernan musste auf das Sünderbänkchen. Die Schwenninger kamen in Überzahl aber nicht zum Abschluss. Die Wild Wings htten mit der Disziplin so ihre Probleme. Phil Hungerecker und Olimb mussten raus, die Münchner agierten in doppelter Überzahl. Der Dosenklub verpasste aber die Vorentscheidung, dies auch weil Brenner gegen Trevor Parkes rettete.

Anschließend durften die Neckarstädter noch einmal mit einem Mann mehr ran. Das Powerplay war aber nicht gut genug. Schwenningen schien dann auch etwas die Kraft zu fehlen, Andreas Eder gelang in der 52. Spielminute der Treffer zum 3:0.

Dann war, nachdem Karachun noch eine gute Chance hatte liegen lassen, bei den Gästen der Ofen aus. Nach zwei Heimsiegen gegen den deutschen Meister setzte es nun die erste Saisonniederlage gegen München. EHC-Goalie Allavena konnte sich über seinen ersten „Shut-out“ in der DEL freuen. Gar nicht gut gelaunt war hingegen Thomas Larkin nach der Schusssirene. Der SERC-Kapitän: „München hat die Tore geschossen, wir nicht. Wir hätten unsere Torchancen besser nutzen müssen. Wir hätten insgesamt gegen einen so starken Gegner besser spielen müssen.“

Einige SERC-Fans fuhren nach der Partie vom Olympia-Eisstadion zur Allianz-Arena, um am „Schwaben-Tag“ in München entweder dem VfB Stuttgart oder den Bayern im Süd-Derby der Bundesliga die Daumen zu drücken.