Wild Wings-Fans feiern Cody Brenner

Die Wild Wings siegten auch im zweiten Baden-Württemberg-Derby gegen die Adler Mannheim, diesmal mit 3:1. Erstmals gewannen die Schwenninger mit Ersatztorwart Cody Brenner ein Spiel.

SERC-Trainer Steve Walker hatte einen Tag vor dem ausverkauften Derby in der Helios-Arena die Medienvertreter damit überrascht, dass Brenner den Schwenninger Kasten hüten würde. Mit dem 26-Jährigen, der vom Absteiger Bietigheim Steelers an den Neckarursprung kam, hatten die Wild Wings bei dessen vier Einsätzen jeweils verloren. Trainerfuchs Steve Walker war sich sicher, dass ausgerechnet das Derby nun der richtige Zeitpunkt wäre, Brenner erneut eine Chance zu geben. „Ich wusste, dass gegen Mannheim alle voll fokussiert sind, alles geben. So war es das richtige Spiel, um Cody zu bringen. Auch wenn es natürlich nicht leicht ist, den Ersatzmann einzusetzen, wenn deine Nummer eins der beste Spieler des Teams ist.“

Brenner war nach der Partie überglücklich, schlug vor den Fans, die ihn lautstark feierten, einen Purzelbaum. „Es war nicht nur für mich ein schöner Abend, sondern für die ganze Mannschaft. Ich glaube, die drei Punkte waren verdient, wir haben alles gegeben. Die Jungs haben auch alles dafür getan, dass ich den ersten Sieg für Schwenningen hole. Es fühlt sich super an.“

In der Tat blockte die Mannschaft extrem viele Schüsse und ließ so gar nicht so viel große Torchancen für die Mannheimer zu. Wenn es aber nötig war, dann war Brenner zur Stelle, so zum Ende des zweiten Drittels als er gegen Ex-NHL-Star Tom Kühnhackl mit dem Oberkörper bravourös abwehrte. „Ich bin glücklich für Cody, dass die Fans seinen Namen gerufen haben und dass er so gut gehalten hat“, freute sich auch Walker.

Begonnen hatte die Partie freilich nicht so gut für die Wild Wings. Sie kassierten nacheinander zweimal jeweils eine Zweiminutenstrafe wegen zu vielen Spielern auf dem Eis. Mannheim ging so in doppelter Überzahl in Front. Walker: „So was habe ich noch nie gesehen, dass man zweimal nacheinander zu viele Spieler auf dem Eis hat. So etwas darf nicht passieren.“

Zweimal durften die Wild Wings aber auch in doppelter Überzahl ran, konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen. Walker: „Leider haben wir in doppelter Überzahl nicht getroffen. Wir haben aber insgesamt einen guten Job gemacht. Es war ein harter Kampf über 60 Minuten, den wir verdient gewonnen haben.“ Daniel Pfaffengut hatte ausgeglichen, Ben Marshall traf in einfacher Überzahl zum 2:1 ins Schwarze und Kyle Platzer markierte bei fünf gegen fünf den Ausgleich.

Der alte Spruch „Neue Besen kehren gut“ traf bei den Adlern zumindest im ersten Spiel unter ihrem neuen Trainer Dallas Eakins nicht zu. Die Nordbadener boten insgesamt eine enttäuschende Darbietung, spielten beispielsweise viel zu viele Fehlpässe. Der NHL-erprobte neue Coach Eakins: „ Ich muss mich erst noch einarbeiten, erst mal die Namen der Spieler lernen. Wir haben hart gearbeitet. Wir sollten aber von der Strafbank weg bleiben. Im letzten Drittel habe ich gemerkt, dass konditionelle Defizite da sind. Wir brauchen eine bessere Offensive.“ Lob hatte Eakins, der die vergangen vier Jahre als Chefcoach der Anaheim Ducks in der NHL verbrachte, für das Schwenninger Publikum übrig. „Ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt von den lauten Fans in Schwenningen. Sie haben unglaublich Stimmung gemacht.“

Am Sonntag, 14 Uhr, gastieren die Wild Wings bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven.