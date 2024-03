Die Wild Wings haben an Gründonnerstag zu Hause in Spiel sechs der Play-off-Serie gegen die Straubing Tigers mit 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) gesiegt. An Karsamstag steigt die entscheidende Partie in Straubing.

Bei den Wild Wings brachte Trainer Steve Walker Stürmer Ken Andre Olimb zurück ins Team. Dafür rückte Allrounder Boaz Bassen in die Abwehr und Verteidiger Johannes Huß musste auf die Tribüne. Joacim Eriksson hatte von Beginn an Schwerstarbeit zu verrichten. Straubing verbuchte im ersten Drittel 14:4 Schüsse.

Verteidiger Marcel Brandt zog zweimal gefährlich ab, der Schwenninger Keeper war aber zur Stelle. Eriksson konnte auch gegen Tyler Sheehy abwehren. Einer der wenigen Angriffe der Einheimischen brachte das 1:0. Tylor Spink traf gegen Goalie Hunter Miska ins Schwarze (7.). Allerdings war der Treffer abseitsverdächtig, die Referees gaben ihn aber. Im zweiten Drittel sah der ehemalige SERC-Kapitän Simon Danner, der inzwischen beim Zweitligisten EHC Freiburg seine Laufbahn beendet hat, Schwenningen erst einmal in Unterzahl. Kyle Platzer hatte in letzter Sekunde des ersten Drittels eine Zweiminutenstrafe kassiert. Doch Phil Hungerecker schnappte sich die Scheibe und markierte per „Shorthander“ das 2:0. Dieser Treffer gab den Schwänen das so wichtige Momentum.

Straubing versuchte jedoch alles heranzukommen. Doch die Angriffe der Niederbayern waren nicht mehr mit dieser Wucht wie auch schon in dieser Serie geführt worden. Beinahe wäre Tyson Spink sogar das 3:0 geglückt, Miska vermochte jedoch abzuwehren. Sheehy musste in die Kühlbox und der SERC durfte erstmals in Überzahl ran. Das Powerplay der Gastgeber sah gut aus, sie spielten es gefällig aus, Daniel Pfaffengut scheiterte aber letztlich an Miska. Der überragende Eriksson hielt dann nicht nur erneut hinten alles dicht, sondern setzte auch noch in der Offensive Akzente. Der schwedische Keeper spielte den Puck schnell nach vorne und Kyle Platzer verlud mit seinem ersten Play-off-Tor Miska. Es hieß 3:0.

Und richtig, wer in den fünf Partien zuvor jeweils 3:0 geführt hatte, gewann auch das Spiel. Zum letzten Drittel brachte Tigers-Trainer Tom Pokel für Miska Goalie Florian Bugl. Der 21-Jährige bekam aber nicht viel zu tun. Auf der anderen Seite schoss Cody Lampl, aber gegen den unfassbar starken Eriksson war kein Kraut gewachsen, „Kämpfen bis zum Ende, kämpfen bis zum Ende, für das Halbfinale, ERC!“, sangen die glückseligen Fans.

Dann aber noch einmal ein Überzahlspiel für die Gäubodenstädter. „Play-off-Monster“ Eriksson war jedoch auch gegen Nicolas Mattinen zur Stelle. Gerade waren die Wildschwäne wieder komplett, da lochte Platzer mit seinem zweiten Tor am Abend zur Entscheidung ein. Somit gibt es an Karsamstag, 15 Uhr, ein alles entscheidendes siebtes Spiel in Straubing. Der Sieger kommt ins Halbfinale der Verlierer hat Ferien.

Gewinnen die Wild Wings, würden sie bereits am Ostermontag im ersten Semifinale bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven antreten müssen. Straubing wäre im Fall eines Siege in Berlin zu Gast. Tigers-Coach Pokel: „Wir haben hier ein gutes Spiel gemacht, aber bei den Gegentoren Geschenke verteilt. Wir wissen aber was wir können und werden es in Spiel sieben richten.“

SERC-Stürmer Platzer: „Wir haben über 60 Minuten konzentriert gespielt. Wir dürfen für Samstag nicht viel verändern, müssen weiter einfach und diszipliniert spielen.“ Goalie Eriksson ergänzte: „Wir haben heute schlau gespielt, das müssen wir für Samstag beibehalten, es wird ein hartes Spiel.“ „Und am Samstag schmeißen wir euch raus!“, sangen die völlig euphorisierten Schwenninger Fans in Richtung der Straubinger.

Tore: 1:0 siebte Minute Tylor Spink, 2:0 22. Hungerecker, 3:0 39. Platzer, 4:0 54. Platzer. Strafen: Schwenningen sechs, Straubing sechs Minuten. Schiedsrichter: Sean MacFarlane (USA) und Reid Anderson (Kanada). Zuschauer: 5080 (ausverkauft).