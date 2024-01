Wild Wings drehen Spiel beim Angstgegner und feiern Auswärtssieg

Die Aufholjagd ist geglückt! Die Schwenninger Wild Wings haben am Sonntagabend den ERC Ingolstadt 5:3 (1:2, 3:1, 1:0) besiegt. Dabei drehten sie beim Angstgegner am 40. Spieltag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das Spiel im zweiten und dritten Drittel.

Bei den Wild Wings rückte nach der 1:2-Niederlage vom Freitag in Wolfsburg Stürmer Ken Andre Olimb an seinem 35. Geburtstag für Verteidiger Johannes Huß ins Team. Auch die Ingolstädter mussten am Freitag gegen Schlusslicht Iserlohn mit 0:2 eine Niederlage hinnehmen und gingen entsprechend mit Wut im Bauch in die Partie gegen Schwenningen.

Die Ingolstädter hatten zunächst mehr vom Spiel. Fabio Wagner zog ab, Schwenningens Torhüter Joacim Eriksson war aber mit der Fanghand zur Stelle. Auf der anderen Seite konnte Panther-Ersatztorwart Devin Williams, der bis dato in der DEL noch sieglos war, gegen Daniel Pfaffengut klären. In der zehnten Minute ging Ingolstadt verdientermaßen in Führung. Friedrich hatte einen Schuss von Jan Nijenhuis erfolgreich abgefälscht. Lediglich 63 Sekunden später legten die Hausherren nach und es hieß auch schon 2:0. Travis St. Denis hatte eingenetzt. Immerhin, die Wild Wings kamen im ersten Drittel noch zum Anschlusstreffer. Der war einigermaßen glücklich, denn Alexander Karachun bekam einen Puck ins Gesicht und von dort sprang die Scheibe ins Tor.

Die Schwenninger besaßen im zweiten Drittel Chancen auf den Ausgleich. Doch stattdessen markierten die Audi-Städter bei vier gegen vier Feldspieler das 3:1. Verteidiger Maurice Edwards war mit einem platzierten Schlagschuss erfolgreich. Danach begann die Aufholjagd: Schwenningen hatte nach dem 1:3 die passende Antwort parat. Philip Feist gab auf Ben Marshall, der abzog. Den Abpraller verwertete Chris Brown zu seinem fünften Saisontor. Doch es kam noch besser für die Gäste. Karachun schoss Goalie Williams durch die „Hosenträger“, es hieß 3:3. Und dann gingen die Wild Wings sogar in Führung. Der schwache Williams ließ die Scheibe nach vorne prallen und Kyle Platzer versenkte sie. Der Schwenninger Verteidiger Marshall sagte nach zwei Dritteln: „Es war gut viele Pucks auf das Tor zu bringen und dann nachzugehen. Wir müssen in der Defensive solide sein.“

Ingolstadt wollte dagegen im Schlussabschnitt unbedingt ausgleichen. Eriksson musste gegen Mathew Bodie sein ganzes Können aufbieten. Der Schwenninger Schlussmann hatte aber Glück, dass eine Scheibe nur ans Lattenkreuz ging. Dann musste Max Görtz auf das Sünderbänkchen. Die Wild Wings überstanden die heikle Situation aber. Ingolstadt lief die Zeit davon und die Schwenninger schafften die Entscheidung mit dem Treffer zum 5:3. Brown verlud Williams alleine vor dem gegnerischen Kasten.

Die 70 mitgereisten Wild-Wings-Fans feierten den ersten Sieg ihres Teams in Ingolstadt seit vier Jahren. Für das Schwenninger Eishockeyteam war es in 24 Spielen in Ingolstadt erst der dritte Sieg. Der zweifache Torschütze Karachun sagte nach Spielende: „Torwart Joacim Eriksson hat stark gehalten und wir haben unsere Chancen genutzt.“

Tore: 1:0 (10. Minute) Friedrich, 2:0 (11.) St. Denis, 2:1 (18.) Karachun, 3:1 (26.) Edwards, 3:2 (28.) Brown, 3:3 (30.) Karachun, 3:4 (40.) Platzer, 3:5 (58.) Brown. - Strafen: Ingolstadt acht, Schwenningen 14 Minuten. - Schiedsrichter: Benjamin Hoppe (Bad Nauheim) und Roman Gofman (Russland). - Zuschauer: 3955.