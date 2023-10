Villingen-Schwenningen

Wild Wings bezwingen den Angstgegner

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 3 min

Die Schwenninger Wild Wings (blau) gewinnen gegen Ingolstadt 6:3. (Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sven Laegler )

Nach den beiden Auswärtsniederlagen in Köln und Berlin haben die Schwenninger Wild Wings am vergangenen Sonntag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen den ERC Ingolstadt in der heimischen Helios Arena 6:3 (2:1, 1:2, 3:0) gewonnen.

Veröffentlicht: 29.10.2023, 20:46 Von: Heinz Wittmann