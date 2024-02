Wild Wings besiegen Kölner Haie 4:1 und ziehen in der Tabelle vorbei

Im Duell mit einen direkten Konkurrenten um die Play-Off-Plätze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich die Schwenninger Wild Wings behauptet. Durch das 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) sorgte die Mannschaft von Trainer Steve Walker bei den Kölner Haien wenige Tage vor Beginn der fünften Jahreszeit für einen Stimmungsdämpfer.

Gegenüber der 3:6-Niederlage am Freitag in Düsseldorf hatte Walker einige Umstellungen vorgenommen. Johannes Huß rückte für Boaz Bassen in die Verteidigung, im Sturm spielte Max Görtz für Ken Andre Olimb. Das Tor hütete Joacim Eriksson anstatt Cody Brenner.

Beide Tabellennachbarn tasteten sich zunächst ab. Alexander Karachun versuchte, ein Break zu fahren, kam aber nicht durch. Max Görtz und Daniel Pfaffengut brachten die Scheibe auch nicht an Haie-Goalie Tobias Ancicka vorbei. In der zwölften Minute gingen die Gäste in Führung. Gregor Mac Leod und Justin Schütz fuhren einen Konter, Nationalspieler Schütz netzte erfolgreich ein. In zwei Überzahlspielen war Schwenningen, wie mittlerweile gewohnt, schwach. Dann musste Daniel Neumann in die Kühlbox. Schwenningen lief in Unterzahl ein Break, Thomas Larkin brachte den Puck nicht unter.

Im zweiten Drittel hatten die Wild Wings dann eine heikle Situation zu überstehen, waren 32 Sekunden in doppelter Unterzahl. Der SERC zeigte aber ein gutes Penalty-killing. Bei fünf gegen fünf Feldspieler kam Schwenningen aus dem Nichts zum Ausgleich. Chris Brown lochte nach schöner Vorarbeit von Larkin ein. Pfaffengut vergab die Chance auf die Führung für die Einheimischen. Johannes Huß zog ab, die Fanghand von Ancicka war aber da. Auf der anderen Seite verpasste Tim Wohlgemuth die Scheibe.

In der 31. Minute dann das 2:1 für die Neckarstädter. Sebastian Uvira hatte abgezogen, Ancicka wehrte mit der Stockhand ab, der Puck sprang aber hoch und ins Netz. Für die Schwenninger Torwartlegende Matthias Hoppe ein Torwartfehler. Der Kölner Schlussmann hätte mit seiner Stockhand gerade und nicht schräg abwehren müssen, meinte dieser. In der 36. Minute dann sogar das 3:1. Zach Senyshyn traf aus der Drehung per Rückhand.

Schwenningen machte zu Beginn des dritten Drittels Druck, von Köln kam nicht mehr viel. Brown sorgte mit seinem zweiten Tor am Nachmittag für den Schlusspunkt. Die Haie wirkten platt und müde. Sie bekamen zwar noch ein Überzahlspiel, konnten wenig später noch einen Pfostenschuss verbuchen, mehr aber auch nicht. Die Wild Wings besaßen Chancen das Ergebnis deutlicher zu gestalten, es blieb letztlich aber beim verdienten 4:1. Damit zogen die Schwenninger in der Tabelle wieder an den Domstädtern vorbei.