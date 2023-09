Die Schwenninger Wild Wings haben am Freitag ihr letztes Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Augsburger Panther 4:5 (1:1, 2:3, 1:1) verloren. Immerhin konnten die Schwenninger dabei ihre Torflaute beenden.

SERC–Trainer Steve Walker bot folgende Formation bei der DEL–Generalprobe auf. Im Tor stand Joacim Eriksson. Die Verteidigerpaare bildeten: Weber — Larkin; Marshall — Boyle; Spornberger — Trivellato; Zernikel — Huß. Die Sturmreihen: Hungerecker — Platzer — Karachun; Tyson Spink — Tylor Spink — Uvira; Reisnecker — Pfaffengut — Senyshyn; Bassen — Olimb — Feist.

Fünf Minuten waren gespielt und da hatten die Wild Wings ihre Torflaute der Saisonvorbereitung beendet. Nach 273 Minuten ohne Treffer lochte Sebastian Uvira per Rückhand nach Zuspiel von Tyson Spink zum 1:0 für Schwenningen ein. Alexander Karachun erzielte beinahe das 2:0, traf aber nur das Außennetz. Weil Jere Karjalainen für Augsburg traf, ging es mit einem 1:1 in die Drittelpause. Daryl Boyle hätte nach Vorlage von Ben Marshall noch den zweiten SERC–Treffer erzielen müssen.

Gleich zu Beginn des zweiten Drittels gingen die Wild Wings erneut in Front. Karachun lochte nach schöner Vorarbeit von Kyle Platzer ein. Doch nur zwei Zeigerumdrehungen weiter kamen die Panther zum Ausgleich. Niklas Andersen trug sich in die Torschützenliste ein. Der SERC stand defensiv im Zentrum nicht gut genug. Kaum von der Strafbank zurück, sorgte Alexander Oblinger für die Augsburger Führung. Als Will Weber in der Kühlbox saß, glichen die Wild Wings in Unterzahl aus. Thomas Larkin bediente Tylor Spink, der traf ins Schwarze. Ärgerlich: Als Phil Hungerecker seine Strafe gerade abgesessen hatte, traf Karjalainen im Augsburger Powerplay zum 4:3.

Im Schlussdrittel musste Eriksson erneut gegen den starken Karjalainen retten. Dann Überzahlspiel für die Panther. Esposito traf zum 5:3 für die Fuggerstädter. Doch die Wild Wings gaben sich noch nicht geschlagen. Alex Trivellato gelang im Nachschuss der direkte Anschluss. Dann gab es eine zünftige Schlägerei auf dem Eis. Es duellierten sich unter anderen Uvira und Chris Collins. Die Augsburger durften wieder in Überzahl ran, verpassten aber die Vorentscheidung. Die Wild Wings nahmen eineinhalb Minuten vor Schluss den Torwart vom Eis. Die Panther kassierten noch eine Strafe. Mit sechs gegen vier Feldspieler wollten die Wild Wings den Ausgleich erzwingen. Karachun schoss aber über den Augsburger Kasten und kassierte auch noch zwei Strafminuten.

Die Wild Wings verloren also ihre Generalprobe. Aber immerhin hatten sie vier Tore geschossen. Der Augsburger Trainer Christof Kreutzer triumphierte gegen seinen Ex–Klub.

Tore: 0:1 5. Minute Uvira (Tyson Spink), 1:1 12. Karjalainen (Esposito), 1:2 21. Karachun (Platzer), 2:2 23. Andersen, 3:2 25. Oblinger, 3:3 29. Tylor Spink (Larkin), 4:3 36. Karjalainen, 5:3 49. Esposito (Puempel), 5:4 54. Trivellato.