Wild Wings ärgern sich über Phantomtor

Die Wild Wings empfangen am Samstag (14 Uhr) die Fischtown Pinguins Bremerhaven und gastieren am zweiten Weihnachtsfeiertag um 14 Uhr, in Mannheim. Johannes Huß ist verletzt.

Schwenningen verlor am Donnerstag in Straubing mit 3:6. Bei fünf gegen fünf Feldspieler waren die Wild Wings praktisch chancenlos. Neuzugang Chris Brown braucht noch Eingewöhnungszeit wie auch Sebastian Uvira nach seiner Verletzung. So war die Reihe der beiden zusammen mit Max Görtz noch kein Faktor. Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner sah es dennoch positiv: „Brown hatte nur einmal mit uns trainiert. Es war ordentlich, was er gezeigt hat, wir sind froh, dass er uns hilft. Uvira hat ein gutes Comeback gezeigt.“

Aufreger war das Phantomtor zum 3:1. Lipon hatte abgezogen, Goalie Joacim Eriksson hob mit der Spitze der Kufe seines linkes Schlittschuhs den Torrahmen nach oben und so ging der Puck unter dem Rahmen durch seitlich in den Kasten. Alle Proteste von Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner in Straubing nützten nichts. Wagner sagte dann am Freitag gegenüber unserer Zeitung: „Wir sind mit der Liga in Kontakt. Uns wurde aber signalisiert, dass dieses Tor kein Protestgrund ist. Videobeweis hätten wir nur verlangen können, bevor das Bully gespielt wird, leider haben es unsere Spieler auch nicht gesehen.“

Torschütze Lipon hatte aber wohl gesehen, dass der Treffer nicht hätte zählen dürfen. Im Fernsehinterview lächelte der Torschütze: „Ich habe es schon vermutet, dass der Puck zur Seite reinging, aber die Schiris können ihn jetzt ja nicht mehr zurücknehmen.“ „Ich erwarte nicht, dass ein gegnerischer Spieler sagt, dass sein Tor kein Tor war, wenn die Schiedsrichter auf Tor entscheiden“, macht Wagner dem Kanadier, der in der Partie auch noch zwei reguläre Treffer erzielte, keinen Vorwurf. „Der Sieg von Straubing ging in Ordnung, die waren besser. Aber klar, wenn das Tor nicht zählt, hätten wir den Schaden in unserem schwachen ersten Drittel in Grenzen halten können, deswegen war das Tor schon mitentscheidend“, so Wagner.

Johannes Huß zog sich bei einem unfairen Check von Cody Lampl eine Schulterverletzung zu. Hier hätten die Referees auch eine große Strafe gegen das Straubinger Raubein aussprechen können, beließen es aber bei zwei Minuten Zeitstrafe. Der Schwenninger Verteidiger fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Auffällig in der DEL ist aber definitiv, wie oft der aus Russland stammende Hauptschiedsrichter Roman Gofman bei strittigen oder gar Fehlentscheidungen wie etwa jetzt dem Phantomtor auf dem Eis steht. Indes, beim SERC zeigte der Trend derzeit nach unten, fünf der letzten sechs Spiele gingen verloren. „Also den Punkten in Düsseldorf, als wir acht Sekunden vor Schluss das 5:4 kriegen und auch bei der Heimniederlage beim 3:4 nach Verlängerung gegen Nürnberg, trauere ich nach. Wir müssen jetzt eben schauen, dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen“, sagte Wagner.

Bremerhaven gewann am Donnerstag daheim gegen München mit 2:1 nach Penaltyschießen. Da Berlin regulär gegen Düsseldorf mit 6:5 siegte, verloren die Bremerhavener die Tabellenführung, sind mit 58 Zählern zwar nun punktgleich mit den Eisbären, aufgrund des schlechteren Torverhältnisses aber nur Zweiter. Immerhin, nach sechs Niederlagen in Folge gegen München hatte die Norddeutschen den Dosenklub wieder besiegt. Die Bilanz der Wild Wings gegen die Fischtown Pinguins in dieser Saison ist niederschmetternd, am 1. Oktober verlor der SERC an der Wesermündung mit 0:6 und am 3. Dezember mit 1:4. Bremerhaven hat in den letzten neun Spielen in Schwenningen stets gepunktet. Topscorer der Fischtown Pinguins und damit zusammen mit dem Frankfurter Cody Kunyk auch Topscorer der Liga ist Jeglic mit 32 Punkten (zehn Tore/22 Assists). Wagner: „Bremerhaven ist eine Topmannschaft der Liga. Bislang ist es uns nicht gelungen, gegen sie zu punkten. Wir möchten jetzt aber unsere Heimstärke zu einem Sieg nutzen.“

Am Dienstag, 26. Dezember, gastieren die Wild Wings in der SAP-Arena in Mannheim zum Derby. Die beiden Heimspiele gewannen die Wild Wings am 15. September mit 2:1 nach Penaltyschießen und am 26. November mit 2:1 regulär. Das letzte Derby war die erste Partie des neuen Adler-Coaches Dallas Eakins. Mit dem ehemaligen NHL-Trainer verloren die Nordbadenern dann viermal in Folge. Zuletzt siegte Mannheim aber dreimal nacheinander.

Wagner: „Es war klar, dass die Mannheimer nach oben kommen, dazu ist ihr Kader viel zu stark besetzt, als dass die Saison im Desaster enden könnte. Wir haben sie aber schon zweimal diese Saison geschlagen, wir fahren nach Mannheim, um dies ein drittes Mal zu tun.“ Bliebe dies so bis zum Schluss, würden die beiden Rivalen in den Pre-Play-offs aufeinandertreffen und dies mit dem ersten Heimrecht für Schwenningen. Der Topscorer der Adler, Matthias Plachta, fällt allerdings aufgrund einer Beinverletzung einige Wochen aus. Das Spiel gegen Bremerhaven ist im Übrigen wie auch das Heimspiel am 28. Dezember gegen Iserlohn ausverkauft.

Tore: 1:0 zweite Minute Zengerle, 2:0 siebte Lipon, 2:1 16. Senyshyn, 3:1 19. Lipon, 4:1 28. Müller, 4:2 45. Karachun, 5:2 52. Lipon, 5:3 53. Dziambor, 6:3 55. Brandt.