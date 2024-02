Die Wild Wings gastieren am Freitag, 19.30 Uhr, im Derby bei den punktgleichen Adler Mannheim und empfangen am Sonntag, 14 Uhr, in ihrem letzten Punkteheimspiel der Saison die Straubing Tigers.

Vier Niederlagen in Folge, das gab es diese Saison noch nie. Die Wild Wings wollen diese Negativserie nun stoppen. „Wir müssen einfaches Eishockey spielen, bei unserem System und unserem Gameplan bleiben“, fordert Trainer Steve Walker. Und nun steht das Baden-Württemberg-Derby an, das diesmal so brisant wie selten ist. Beide Teams sind punktgleich, kämpfen um den direkten Einzug ins Play-off-Viertelfinale. Die Wild Wings belegen mit 76 Punkten aus 49 Spielen und einem Torverhältnis von 147:139 den sechsten Tabellenplatz.

Die Adler Mannheim siegten am Mittwoch beim Schlusslicht Augsburger Panther mit 6:2 und sind mit ebenfalls 76 Zählern aus 49 Partien und einem Torverhältnis von 137:140 Siebter. Walker: „Die Mannheimer haben durch Gawanke noch einmal zusätzlich Qualität in ihr Spiel bekommen, ihr Penalty-killing in Augsburg war sehr gut.“ SERC-Topscorer Kyle Platzer: „Das ist jetzt ein großes wichtiges Spiel. Das, was wir bislang in dieser Saison erreicht haben, wollen wir nicht hergeben. Wir haben aber ein gutes Team. In Mannheim brauchen wir jedoch 60 gute Minuten, um erfolgreich zu sein.“ Angreifer Phil Hungerecker ergänzt: „Für mich ist das Spiel in Mannheim etwas Besonderes, mit den Adlern habe ich Erfolge gefeiert. Wir müssen vom Start weg da sein. Es ist jetzt normal, dass es um viel geht. Jeder will in die Top six. Die Spiele sind nun intensiver, da gilt es kühlen Kopf zu bewahren.“

Coach Walker wird die Sturmreihen gegenüber dem vergangenen Sonntag nicht verändern. Besonders die Formation mit Ken Andre Olimb, Sebastian Uvira und Philip Feist habe ihm gut gefallen. In der Verteidigung kehrt Alex Trivellato, der wegen muskulärer Problemen am Rücken hatte passen müssen, wieder zurück. Das Tor wird erneut Joacim Eriksson hüten. Die Wild Wings haben alle drei bisherigen Derbys gewonnen. Topscorer der Mannheimer ist Matthias Plachta mit 41 Punkten (19 Treffer/22 Vorlagen). Der Gegner vom Sonntag, die Straubing Tigers, belegt mit 88 Zählern aus 49 Partien Rang drei. Bleibt die Tabellensituation so bis zum Schluss, würden die Wild Wings im Play-off-Viertelfinale auf Straubing treffen. Die Tigers siegten am vergangenen Sonntag daheim gegen Frankfurt mit 2:1.

Am Freitag empfängt die Truppe von Trainer Tom Pokel die Eisbären Berlin, am letzten Spieltag, Freitag, 8. März hat Straubing gegen Wolfsburg Heimrecht. Die Saisonbilanz der Schwäne gegen die Tiger ist negativ: Am 8. Oktober gewann Schwenningen zwar zu Hause mit 4:3, unterlag aber zweimal am Pulverturm klar. Tospcorer ist mit Nicolas Mattinen ein Verteidiger mit 44 Punkten (15 Tore/29 Assists).

Unterdessen erscheint nach Informationen unserer Zeitung ein Verbleib von Platzer bei den Wild Wings über die Saison hinaus wahrscheinlich. Platzer war von Beginn an absoluter Wunschkandidat von Coach Walker, der nicht nur seine offensiven Qualitäten - der Rechtsschütze ist Schwenninger Topscorer mit 39 Punkten (15 Tore/24 Assists) -, sondern auch seine defensive Qualitäten, die ihn mit aktuell plus 25 zum besten Spieler der gesamten DEL in punkto Plus-/Minusstatistik machen.