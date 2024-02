Werdende Eltern erhalten Einblick in Geburtsstation

Das Team der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Schwarzwald-Baar Klinikum bietet auch 2024 Informationsabende für werdende Eltern an. Die nächsten Termine sind jeweils dienstags am 12. März, 9. April und 21. Mai. Los geht es jeweils um 17.30 Uhr mit einer Präsentation im Baden-Württemberg-Saal am Klinikumsstandort Villingen-Schwenningen.

Hebammen, Ärzte und Pflegefachkräfte informieren rund um die Geburt im Klinikum und beantworten Fragen. Im Anschluss führt das Team - wenn es die Belegung zulässt - durch den Kreißsaal und über die Mutter-Kind-Station. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Termine und weitere Informationen gibt es auf der Website des Klinikums unter www.sbk-vs.de.