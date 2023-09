Weitgereiste und seltene Gäste im Schwenninger Moos

Seit Eröffnung des Umweltzentrums Schwarzwald–Baar–Neckar im Schwenninger Möglingshöhepark konnten im Naturschutzgebiet Schwenninger Moos die beeindruckende Zahl von 156 Vogelarten nachgewiesen werden. Viele davon, wie die scheue Wasserralle und die als Brutvogel seltene Krickente brüten regelmäßig im Schutzgebiet vor den Toren Schwenningens, wie das Umweltzentrum mitteilt. Viele andere Vogelarten nutzten das Schutzgebiet als Rastplatz während des Vogelzuges oder als Gast zur Nahrungssuche. Ein prominentes, gut zu beobachtendes Beispiel sei hier der Fischadler, der bei seiner Reise zwischen den Brutgebieten im Norden und den Überwinterungsgebieten in Südspanien und Nordafrika regelmäßig im Moor zu sehen sei.

Ein ganz besonders seltener Gast konnte vom Team des Umweltzentrums seit dem vergangenen Wochenende beobachtet werden: Zwei Graubrust–Strandläufer hielten sich mehrere Tage auf den durch den niedrigen Wasserstand entstandenen Schlickflächen auf und suchten dort eifrig nach Nahrung. Der Graubrust–Strandläufer brütet an der Nordküste Sibiriens, Alaskas und Kanadas.

Die Art sei ein extremer Weitzieher. Die Überwinterungsgebiete liegen in Südamerika, Australien und dem südlichen Asien. Europa liege nicht auf der Zugroute. Hier auftauchende Vögel resultieren laut Umweltzentrum aus Individuen, die sich entweder verflogen haben oder die durch Stürme auf der Zugroute vom ursprünglichen Weg abgedrängt wurden. In Deutschland würden pro Jahr, wenn überhaupt, höchstens zwei bis fünf Exemplare dieser Vogelart nachgewiesen. Vermutlich handele es sich dabei um Nordamerikanische Vögel, die über Island und die Britischen Inseln den Atlantik überqueren.

„Der Erhalt des Schwenninger Moos und seine Bewohner liegen uns am Umweltzentrum besonders am Herzen. Das Gebiet ist ein wichtiges Refugium und Trittstein für viele Arten. Daher freuen wir uns ganz besonders darüber, dass wir in unserem Team erfahrene Vogelkundler haben, die mit ihren Daten zur Dokumentation solcher Raritäten beitragen“, sagt Angie Manton, Hausleitung des Umweltzentrums über die seltene Beobachtung.