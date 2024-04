Vogelführung am Morgen

Mit Vogelkundler Ernst Beiter geht es am Sonntag, 7. April, ab 7 Uhr auf Vogelentdeckung. Durch den milden Winter ist die Vogelwelt schon sehr früh mit ihrem Gesang und dem Nestbau in ihrem Element. Auf dieser Vogelführung lernen die Teilnehmer die Vögel zu bestimmen und erfahren so einiges Wissenswertes. Treffpunkt ist am Umweltzentrum an der Südseite, Neckarstraße 120 in Villingen-Schwenningen. Die Teilnahmegebühr für Erwachsene beträgt fünf Euro, Kinder sind frei. Die Tour dauert circa 2,5 Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.